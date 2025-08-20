China se pregătește pentru o paradă militară, pe 3 septembrie. Putin va fi prezent la eveniment

În Beijing, mii și mii de militari repetă de zor, zi și noapte, pentru parada grandioasă prin care China va marca, pe 3 septembrie, împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Evenimentul se dorește a fi o etalare a celor mai recente realizări militare, de la echipamente avansate și drone de luptă, până la vehicule blindate.

În contextul tensiunilor cu Taiwanul, dar și al relației strategice cu Moscova, demonstrația militară va ilustra determinarea Beijingului de a-și spori influența pe scena globală.

Și este de așteptat să atragă o amplă prezență din partea presei internaționale. Vladimir Putin a confirmat că va asista la paradă din tribuna oficială.

