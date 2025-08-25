O femeie a cheltuit aproape 9.000 de dolari după ce i s-a spus că ridurile aduc ghinion. Banii erau pentru nepotul ei

O femeie „superstițioasă” din China a fost convinsă de o clinică estetică că ridurile ei aduc ghinion și că, dacă nu le tratează, soțul o va înșela, iar copiii vor avea parte de nenorociri.

Femeia, în vârstă de 58 de ani, din provincia Henan, a cheltuit 62.000 de yuani (aproximativ 8.600 de dolari americani) pe tratamente anti-rid, în speranța că astfel își va salva căsnicia. Pe 11 august, ea a fost dusă de angajații unui centru de terapie și de o altă clientă la o clinică de chirurgie estetică din apropiere, scrie South China Morning Post.

Acolo, un chirurg i-a spus că ridurile de la ochi indică faptul că soțul ei o înșală și că trebuie eliminate pentru a-i bloca „norocul în dragoste”, cunoscut în cultura chineză drept „norocul florii de piersic”.

De asemenea, i s-a spus că ridurile dintre sprâncene aduc ghinion copiilor, iar nasul ei, prea plat, i-ar bloca norocul financiar.

Femeia spune că a fost forțată de clinică

Femeia a declarat că nu a avut timp să proceseze ce i se spunea, deoarece angajații i-au luat telefonul, au scanat codul de plată și au forțat-o să introducă parola. Astfel, a plătit întreaga sumă – toți banii economisiți, inclusiv taxa de școlarizare pentru nepotul ei.

În timpul unei singure ședințe, personalul clinicii i-a injectat acid hialuronic în față și gât, efectuând peste 10 proceduri, conform unui document medical obținut ulterior de femeie și fiica ei.

Seara, femeia s-a simțit rău, nu putea deschide gura ca să mănânce, avea dureri de cap și greață. Fiica ei a acuzat clinica că și-a înșelat mama și a cerut banii înapoi, însă un angajat al clinicii, sub anonimat, a refuzat restituirea și le-a sugerat să apeleze la instanță.

Femeia a depus o plângere la autoritatea locală de sănătate și așteaptă rezultatul anchetei.

Cine sunt jurnaliștii ucisi în raidul asupra spitalului Nasser din Fâșia Gaza. Reacția iIraelului

Sursa: South China Morning Post

