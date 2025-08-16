Trump: Xi Jinping mi-a promis că nu va invada Taiwanul în timpul mandatului meu

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că liderul chinez Xi Jinping i-a transmis că Beijingul nu va invada Taiwanul pe durata mandatului său la Casa Albă, transmite Reuters.

Afirmaţia a fost făcută într-un interviu pentru Fox News, înaintea discuţiilor lui Trump cu preşedintele rus Vladimir Putin privind invazia Moscovei în Ucraina.

”Vă spun, e o situaţie similară cu cea dintre Rusia şi Ucraina, dar nu cred că există vreo şansă să se întâmple atâta timp cât sunt eu aici. Vom vedea. El mi-a spus: «Nu voi face asta cât timp eşti preşedinte». Şi i-am răspuns că apreciez, dar a adăugat că este foarte răbdător, iar China este foarte răbdătoare”, a spus Trump.

Cei doi lideri au avut prima convorbire confirmată din al doilea mandat prezidenţial al lui Trump în luna iunie, după ce anterior acesta menţionase o discuţie telefonică, fără a preciza data.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său şi a promis ”reunificarea”, inclusiv prin forţă dacă va fi necesar, în timp ce insula democratică respinge ferm aceste pretenţii. Ambasada Chinei la Washington a descris vineri problema Taiwanului drept ”cea mai importantă şi sensibilă chestiune” din relaţiile bilaterale.

”Guvernul SUA trebuie să respecte principiul unei singure Chine şi cele trei comunicate comune chino-americane, să gestioneze cu prudenţă chestiunile legate de Taiwan şi să protejeze în mod real relaţiile dintre China şi SUA, precum şi pacea şi stabilitatea în strâmtoarea Taiwan”, a declarat purtătorul de cuvânt Liu Pengyu.

Deşi Washingtonul este principalul furnizor de arme şi susţinător internaţional al Taiwanului, Statele Unite – asemenea majorităţii ţărilor – nu au relaţii diplomatice oficiale cu insula.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













