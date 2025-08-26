O țară care a făcut parte din URSS depășește mari puteri precum Rusia și China în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor

Kazahstanul este pe cale să devină cea mai bogată țară din spațiul post-sovietic în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, marcând un progres semnificativ pentru această națiune din Asia Centrală.

Conform noilor date ale Fondului Monetar Internațional (FMI), citate de Euroactiv, PIB-ul pe cap de locuitor al Kazahstanului, de 14.770 de dolari, va depăși cel al Rusiei, de 14.260 de dolari, și al Turkmenistanului, de 13.340 de dolari, precum și cel al Chinei, de 13.690 de dolari.

Alte țări din regiune rămân cu mult în urmă, Georgia, Armenia și Moldova situându-se între 8.000 și 9.500 de dolari, în timp ce vecinii din Asia Centrală, precum Kârgâzstanul și Tadjikistanul, rămân sub 3.000, respectiv 1.500 de dolari.

La începutul anului 2025, FMI, împreună cu marile instituții financiare internaționale, au prevăzut perspective economice pozitive pentru Kazahstan, cu o creștere moderată până la puternică a PIB-ului, impulsionată de sectoare precum producția de petrol, serviciile și infrastructura.

Cu toate acestea, aceste instituții au recomandat prudență, subliniind că țara nu este imună la schimbările economice globale sau la factorii externi, inclusiv încetinirea creșterii economice în marile economii, conflictele regionale și volatilitatea prețurilor materiilor prime.

În ciuda acestor riscuri, Kazahstanul continuă să deruleze în acest an proiecte majore de investiții în transporturi, logistică și comunicații, metalurgie și industria chimică, care se preconizează că vor stimula și mai mult PIB-ul.

Valul de investiții din Kazahstan

În luna iulie, prim-ministrul Oljas Bektenov i-a comunicat președintelui Kassym-Jomart Tokayev că Kazahstanul derulează 45 de proiecte industriale majore în valoare de peste 4,4 miliarde de dolari, care se preconizează că vor crea aproximativ 20.000 de noi locuri de muncă.

Bektenov a anun'at, de asemenea, că aprovizionarea cu apă pentru fermieri și alte necesități agricole este monitorizată îndeaproape, fiind introduse tehnologii de economisire a apei și echipe regionale care coordonează lucrările.

Producția agricolă, forestieră și piscicolă a țării a crescut cu 4% de la începutul anului 2025, înregistrând rezultate pozitive în toate regiunile, în timp ce pregătirile pentru sezonul de recoltare sunt în curs de desfășurare.

Un an bun pentru Kazahstan

Performanța economică din primele opt luni ale anului 2025 arată o creștere constantă în mai multe sectoare cheie. Agricultura a crescut cu 3,7%, în timp ce transporturile și logistica au înregistrat una dintre cele mai puternice creșteri, de peste 22%.

Comerțul rămâne un motor cheie al creșterii, reprezentând aproape o cincime din PIB. Acesta a crescut cu 8,6%, atât comerțul cu ridicata, cât și cel cu amănuntul înregistrând creșteri solide. Cea mai mare parte a activității comerciale s-a concentrat în Almaty, Astana, Shymkent și Karaganda.

Construcțiile și-au menținut, de asemenea, ritmul, cu aproape 9,4 milioane de metri pătrați de locuințe finalizate, ceea ce reprezintă o creștere de 5,2% față de anul trecut. Oficialii guvernamentali solicită accelerarea progresului proiectelor regionale pentru a ține pasul cu obiectivele naționale.

Succesul Kazahstanului

Ascensiunea Kazahstanului se datorează în mare parte rezervelor sale vaste de petrol, gaze, uraniu și minerale, care continuă să susțină exporturile. În același timp, țara și-a diversificat economia prin dezvoltarea industriilor care produc bunuri cu valoare adăugată mai mare.

Reformele guvernamentale, investițiile străine și proiectele de infrastructură au modernizat și mai mult economia. Investițiile în educație, sănătate și servicii sociale au ridicat nivelul de trai, consolidând piața internă.

Poziția țării între Europa și Asia a făcut-o un important centru comercial.

Politicile macroeconomice solide, inflația stabilă, moneda rezistentă și bugetele echilibrate au contribuit, de asemenea, la susținerea creșterii economice.

