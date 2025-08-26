O femeie din China s-a salvat după ce a transmis un mesaj cu propriul sânge. Rămăsese blocată într-o cameră 30 de ore

O femeie din China rămasă blocată timp de 30 de ore într-o cameră încuiată a fost salvată după ce a aruncat pe fereastră o pernă pe care scrisese cu propriul sânge un mesaj în care solicita ajutor, au anunţat autorităţile locale.

Femeia, identificată doar prin numele de familie Zhou, făcea curăţenie într-o casă de oaspeţi din provincia Sichuan, în vestul Chinei, când a intrat într-o cameră fără telefonul mobil, au relatat la mijlocul lunii august autorităţile din oraşul Leshan pe reţelele sociale.

Uşa nu putea fi deschisă din interior din cauza unei încuietori defecte. Odată intrată, doamna Zhou a rămas blocată, fără hrană şi acces la toaletă, la etajul al şaselea al clădirii.

După o zi şi jumătate şi numeroase încercări de a ieşi, „disperată, ea şi-a muşcat degetul şi şi-a folosit sângele pentru a scrie '110 625' pe o pernă pe care a aruncat-o pe fereastră", au indicat autorităţile.

Numărul „625" era cel al camerei în care rămăsese blocată, iar "110" corespunde numărului de urgenţă în China.

Un livrator de mâncare pe nume Zhang Kun a găsit mesajul şi a sunat imediat la poliţie.

„Mi-a fost teamă, dar când am văzut numărul '110' pe pernă am înţeles că ar putea fi un apel la ajutor", a declarat Zhang într-un comunicat al autorităţilor.

Poliţiştii au spart apoi uşa, eliberând-o pe femeie.

„Am intrat aici ieri dimineaţă şi a trecut o zi şi o noapte", a povestit ea într-o înregistrare video.

Livratorul a primit 3.000 de yuani (361 de euro) din partea autorităţilor din Leshan pentru rolul său în această operaţiune de salvare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













