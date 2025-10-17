Kremlinul vrea să construiască tunelul Putin-Trump, între Rusia și SUA. Costă 65 miliarde dolari, Moscova zice că-l face cu 8

Stiri externe
17-10-2025 | 14:20
trump si putin
Getty

Kremlinul propune construirea unui ”tunel Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA prin strâmtoarea Bering. Giganticul proiect ar costa 65 de miliarde de dolari, dar Moscova spune că l-ar putea construi cu numai 8 miliarde de dolari.

autor
Cristian Anton

Rusia şi SUA ar trebui să construiască un "tunel feroviar Putin-Trump" prin strâmtoarea Bering pentru a conecta cele două ţări, simbolizând "unitatea" dintre Moscova şi Washington, a declarat Kirill Dmitriev, trimisul special al preşedintelui rus pentru investiţii şi cooperare economică cu ţări străine şi şeful Fondului Rus de Investiţii Directe (RDIF), subliniind că acest tunel ar putea debloca explorarea comună a resurselor naturale din regiunea arctică, relatează Reuters.

Această iniţiativă a lui Dmitriev are în vedere un proiect în valoare de 8 miliarde de dolari, ce ar putea fi finanţat de Moscova şi "parteneri internaţionali", pentru construirea unui coridor de transport de 112 km în mai puţin de opt ani.

Dmitriev, implicat în ofensiva diplomatică rusă menită să relanseze relaţiile între SUA şi Rusia, a făcut cunoscută ideea tunelului joi seara, după ce Putin a vorbit la telefon cu preşedintele american Donald Trump şi au convenit să se întâlnească la Budapesta pentru a încerca să găsească o soluţie pentru a opri războiul în Ucraina.

"Visul unei legături între SUA şi Rusia prin strâmtoarea Bering reflectă o viziune de durată - de la calea ferată Siberia-Alaska din 1904 până la planul Rusiei din 2007. RDIF a studiat propunerile existente, inclusiv calea ferată SUA-Canada-Rusia-China, şi o va sprijini pe cea mai viabilă", a scris Dmitriev pe X.

Citește și
Donald Trump, Vladimir Putin
Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin la Budapesta. „Să vedem dacă putem pune capăt acestui război”

Tunelul Putin-Trump ar costa 65 de miliarde de dolari, dar Moscova spune că-l face cu 8

Strâmtoarea Bering, care are o lăţime de 82 km în punctul său cel mai îngust, separă regiunea rusă Ciukotka de Alaska. Ideea de a lega cele două teritorii există de cel puţin 150 de ani, fiind elaborate diverse proiecte care însă nu au fost niciodată puse în aplicare.

Dmitriev, care a stabilit legături cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, şi a invocat posibilitatea ca marile companii energetice americane să achiziţioneze participaţii minoritare în proiectele ruseşti din Arctica, a sugerat că tunelul ar putea fi construit de The Boring Company, o companie americană de construcţii de tuneluri deţinută de Elon Musk.

"Imaginaţi-vă conectarea SUA şi Rusiei, a Americii şi Afro-Eurasiei prin tunelul Putin-Trump - o legătură de 70 de mile care simbolizează unitatea. Costurile tradiţionale sunt de peste 65 de miliarde de dolari, dar tehnologia @boringcompany le-ar putea reduce la mai puţin de 8 miliarde de dolari. Haideţi să construim împreună viitorul!", i-a transmis Dmitriev lui Musk pe platforma X.

Nu a existat nicio reacţie publică deocamdată la această idee din partea lui Musk sau Trump.

Dmitriev a spus că o idee similară - construirea unui "Pod al păcii mondiale Kennedy-Hruşciov" - fusese propusă în timpul Războiului Rece şi a publicat o schiţă din acea perioadă a traseului pe care l-ar fi putut urma, împreună cu un grafic care arată traseul pe care l-ar putea urma noul tunel între Ciukotka şi Alaska.

"RDIF a investit deja şi a construit primul pod feroviar ruso-chinez. A sosit momentul să facem şi mai mult şi să conectăm continentele pentru prima dată în istoria omenirii. A sosit momentul să conectăm Rusia şi SUA", a declarat Dmitriev.

Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, SUA, tunel, legatura, marea bering,

Dată publicare: 17-10-2025 14:20

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
FOTO Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
Citește și...
Avertismentul lui Putin pentru Trump în timpul discuției telefonice. Kremlinul confirmă că întâlnirea celor doi lideri
Stiri externe
Avertismentul lui Putin pentru Trump în timpul discuției telefonice. Kremlinul confirmă că întâlnirea celor doi lideri

Vladimir Putin l-a avertizat pe preşedintele SUA Donald Trump, în timpul convorbirii telefonice pe care au avut-o joi, că furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei va afecta relaţiile dintre SUA şi Rusia şi procesul de pace, transmite Kremlinul.

Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin la Budapesta. „Să vedem dacă putem pune capăt acestui război”
Stiri externe
Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin la Budapesta. „Să vedem dacă putem pune capăt acestui război”

Donald Trump a declarat că se va întâlni cu Vladimir Putin în Ungaria pentru noi discuții privind încheierea războiului din Ucraina, în urma unei convorbiri telefonice „foarte productive” între cei doi.

Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă
Stiri externe
Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă

Președintele Donald Trump discută, joi, la telefon, cu omologul său rus Vladimir Putin, a declarat un oficial al Casei Albe pentru publicația americană Axios. Discuția va avea loc cu o zi înaintea întâlnirii liderului SUA cu Volodimir Zelenski.

Putin, de neclintit: Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol, în pofida presiunilor lui Trump
Stiri actuale
Putin, de neclintit: Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol, în pofida presiunilor lui Trump

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că țara sa rămâne „unul dintre principalii producători" mondiali de petrol, în pofida sancțiunilor occidentale și presiunilor omologului său american Donald Trump asupra clienților Moscovei.

Donald Trump amenință: „Poate îi voi spune lui Putin că voi trimite Tomahawk dacă războiul nu se termină”
Stiri externe
Donald Trump amenință: „Poate îi voi spune lui Putin că voi trimite Tomahawk dacă războiul nu se termină”

Președintele american Donald Trump a afirmat duminică, potrivit AFP, că ar putea să-l avertizeze pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va trimite Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk dacă Rusia nu oprește invazia.

Recomandări
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat
Stiri actuale
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar mai mulți au fost grav răniți.

 
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud
Stiri actuale
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud

Gazele de la blocul distrus vineri în explozia din Rahova au fost sigilate de Distrigaz Sud Rețele joi, dar cineva a rupt sigiliul vineri, iar la scurt timp după asta a avut loc catastrofala deflagrație, potrivit ANRE.

Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”
Stiri externe
Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”

O avalanşă de acţiuni diplomatice cu miză mare, orchestrată de preşedintele american Donald Trump, a imprimat o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Octombrie 2025

46:23

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28