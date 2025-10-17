Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”

O avalanşă de acţiuni diplomatice cu miză mare, orchestrată de preşedintele american Donald Trump, a imprimat o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev.

O decizie iminentă privind rachetele Tomahawk cu rază lungă de acţiune pare să fi declanşat o intervenţie calculată din partea preşedintelui rus Vladimir Putin, scrie vineri într-o analiză publicaţia Kyiv Post.

Înaintea unei întâlniri cruciale vineri în Biroul Oval cu preşedintele Volodimir Zelenski, Trump a anunţat joi seara un calendar provizoriu pentru un al doilea summit cu Putin la Budapesta "în următoarele două săptămâni".

Acest anunţ - care a venit imediat după o convorbire telefonică cu Putin despre care Trump a spus că a fost "foarte productivă" - a suscitat imediat semnale de alarmă printre veteranii politicii externe americane şi în Congres. Mulţi dintre ei au întrevăzut aici cunoscutul scenariu al tragerii de timp.

Într-un interviu acordat ziarului Kyiv Post joi după-amiază, William Taylor, fost ambasador al SUA la Kiev sub trei administraţii diferite, a argumentat că impulsul brusc al lui Putin pentru dialog este un semnal clar de slăbiciune, nu de putere.

"Putin este în mod evident îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk către Ucraina, aşa cum ar şi trebui să fie", a subliniat Taylor.

El a comparat situaţia actuală cu cea din august, când sancţiunile impuse de Trump Indiei pentru achiziţionarea de petrol rusesc l-au "speriat" pe Putin, ducând la întâlnirea în Alaska.

Taylor afirmă că istoria se repetă. "Mesajul principal este că, atunci când îl vede pe preşedintele Trump pregătindu-se să facă ceva serios fie în privinţa livrărilor de arme (pentru Ucraina), fie a sancţiunilor, Putin cere o întâlnire", a declarat el.

Când a fost întrebat cine deţine pârghiile, Taylor a fost categoric: "Trump deţine clar cărţile, iar Putin ştie asta. De aceea a cerut convorbirea telefonică", a spus el.

Fostul ambasador a subliniat că Trump are puterea de a decide asupra sancţiunilor, livrărilor de arme avansate şi confiscării activelor îngheţate ale Băncii Centrale a Rusiei.

Potrivit acestuia, indicii-cheie privind un rezultat pozitiv pentru Ucraina după întâlnirea Trump-Zelenski vor fi impulsul pentru furnizarea de rachete Tomahawk, impunerea de noi sancţiuni împotriva Rusiei şi confiscarea activelor îngheţate ale Băncii Centrale ruse.

Vorbind de la Casa Albă, Trump a confirmat ritmul intens al discuţiilor diplomatice. El a spus că secretarul de stat Marco Rubio şi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, se vor întâlni "foarte curând" pentru a pregăti negocierile de la Budapesta.

Trump a descris relaţia dintre Putin şi Zelenski drept "teribilă", subliniind astfel rolul său perceput ca mediator necesar şi unic.

El a făcut, de asemenea, o mărturisire sinceră cu privire la abordarea sa din trecut: "Am crezut că războiul Rusiei va fi mai uşor de gestionat datorită relaţiei mele cu preşedintele Putin", a recunoscut Trump, admiţând că relaţia sa cu liderul rus nu a dat rezultatele rapide la care se aştepta.

Atenţia tuturor s-a îndreptat în special spre potenţialul transfer de rachete de croazieră Tomahawk. În timp ce Ucraina consideră armamentul cu rază lungă de acţiune ca fiind un mijloc esenţial de a aduce Rusia la masa negocierilor, Trump a dat dovadă de prudenţă, ceea ce a alimentat imediat speculaţiile privind o poziţie mai conciliantă faţă de liderul rus după convorbirea cu acesta.

"Avem nevoie de rachete Tomahawk şi pentru SUA - avem multe, dar avem nevoie de ele", a spus Trump, adăugând: "Nu putem epuiza stocurile ţării noastre... Nu ştiu ce putem face în această privinţă".

Analiştii sugerează că această nouă ezitare urmează un scenariu clar: o ameninţare cu măsuri decisive din partea SUA, urmată de o iniţiativă diplomatică a Kremlinului - în acest caz, un telefon dat înainte de sosirea lui Zelenski în SUA - menită să amâne sau să zădărnicească decizia.

Mai mult, comunicatul Casei Albe privind convorbirea, pe care Trump a descris-o ca fiind "foarte productivă" şi cu "progrese semnificative", sugerează că tactica lui Putin ar fi avut un oarecare succes în temperarea poziţiei SUA, notează The Kyiv Post.

Ajuns la Washington, preşedintele Zelenski nu a pierdut timpul şi a încercat să preia iniţiativa şi să menţină presiunea. El a legat în mod explicit aspiraţiile ţării sale de o recentă victorie diplomatică a Casei Albe.

Ucraina, a spus el, "mizează pe faptul că impulsul care a contribuit la încetarea terorii în Orientul Mijlociu va ajuta şi la încheierea războiului cu Rusia".

În mod crucial, Zelenski a sugerat că solicitarea de rachete Tomahawk funcţionează deja ca o pârghie diplomatică puternică, afirmând că Rusia "se grăbeşte să reia dialogul doar pentru că a auzit de rachetele Tomahawk".

Preşedintele ucrainean şi-a exprimat clar speranţa pentru apropiata întâlnire din Biroul Oval, declarând: "Limbajul forţei şi al dreptăţii va acţiona inevitabil împotriva Rusiei".

Anunţul privind organizarea unui al doilea summit Trump-Putin, după cel anterior din Alaska, care nu a adus progrese tangibile, a stârnit critici imediate şi aspre din partea unor observatori de la Washington şi membri ai Congresului.

"Istoria pare că se repetă", a avertizat un analist politic, observând un tipar conform căruia Trump "este gata să-şi ofere sprijinul Ucrainei" prin ameninţări (la adresa Moscovei) doar pentru ca Putin "să reuşească cumva să-l convingă să renunţe şi să câştige mai mult timp".

Democraţii de rang înalt din Senat au condamnat această mişcare, considerând-o o recompensă pentru agresiunea rusă. Senatoarea Jeanne Shaheen, membru important al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului, a opinat ironic: "După ce a plecat cu mâinile goale de la summitul său cu Putin din Alaska, preşedintele Trump a decis acum să-l recompenseze din nou pe Putin, întinzându-i covorul roşu în Ungaria... Preşedintele Trump continuă să se lase influenţat de Putin", a conchis ea.

