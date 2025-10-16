Trump va discuta, joi, cu Putin, înainte de a-l primi, vineri, pe Volodimir Zelenski la Casa Albă. Principalul subiect

16-10-2025 | 18:44
Vladimir Putin, Donald Trump, Alaska
Getty

Președintele Donald Trump va discuta joi la telefon cu omologul său rus Vladimir Putin, a declarat un oficial al Casei Albe pentru publicația americană Axios. Discuția va avea loc cu o zi înaintea întâlnirii liderului SUA cu Volodimir Zelenski.

Alexandru Toader

Preşedintele american Donald Trump va avea joi o convorbire telefonică cu liderul rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina, a declarat pentru Axios o sursă bine informată, discuţia celor doi lideri precedând primirea preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, vineri, la Casa Albă.

Trump şi Zelenski vor discuta despre posibilitatea ca Ucraina să primească rachete cu rază lungă de acţiune Tomahawk.

Preşedintele Trump a declarat săptămâna trecută că i-a spus lui Zelenski că s-ar putea să-i dea lui Putin un nou ultimatum: fie Rusia poartă negocieri serioase de pace, fie Ucraina primeşte rachete Tomahawk.

Trump şi Putin nu au mai vorbit de două luni. Ultima dată s-a întâmplat la 18 august, când o serie de lideri europeni au sosit la Casa Albă pentru a discuta cu Trump despre întâlnirea faţă în faţă pe care şeful Casei Albe o avusese cu trei zile înainte, în Alaska, cu liderul de la Kremlin. De atunci, Trump a devenit din ce în ce mai critic la adresa lui Putin, deranjat de refuzul acestuia de a opri agresiunea rusă împotriva Ucrainei.

Nici Washingtonul, nici Kremlinul nu au anunţat oficial convorbirea planificată pentru joi între cei doi lideri.

Volodimir Zelenski a menţionat anterior că se „pregăteşte în detaliu” pentru întâlnirea de vineri cu preşedintele american şi discută aceste detalii cu departamentele relevante.

Zelenski se va întâlni cu Trump pentru a cere mai mult sprijin militar, în timp ce Kievul şi Moscova îşi escaladează războiul cu atacuri masive asupra sistemelor energetice, în timp ce NATO încearcă să stabilească modul în care trebuie să răspundă la o serie de incursiuni aeriene ruseşti, potrivit News.ro.

Rachetele Tomahawk ar pune Moscova şi alte oraşe ruseşti importante în raza de acţiune a atacurilor din Ucraina.

Sursa: News.ro

