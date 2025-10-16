Putin, de neclintit: Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol, în pofida presiunilor lui Trump

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că țara sa rămâne „unul dintre principalii producători" mondiali de petrol, în pofida sancțiunilor occidentale și presiunilor omologului său american Donald Trump asupra clienților Moscovei.

Declarația vine în contextul în care Trump intensifică presiunile asupra Indiei și Chinei pentru a înceta achiziționarea de hidrocarburi rusești, iar Moscova pune în aplicare reziliența economică în fața restricțiilor occidentale.

„Mecanisme de concurență neloială”

Putin a ținut să sublinieze că Rusia își menține poziția de top în producția globală de petrol, în ciuda a ceea ce a numit „concurență neloială", informează AFP, preluat de Agerpres.

„Rusia își menține poziţia printre principalii producători de petrol, în pofida mecanismelor de concurenţă neloială utilizate contra noastră", a afirmat Putin în cadrul unui forum consacrat energiei desfăşurat la Moscova.

10% din producția mondială

Potrivit președintelui rus, Rusia asigură 10% din producţia mondială de petrol, o cifră semnificativă pe piața globală a energiei.

„Sectorul petrolier rus demonstrează flexibilitate şi a reuşit să pună în aplicare noi canale de aprovizionare şi de plată", a continuat Putin, referindu-se la adaptările făcute de industria rusă pentru a ocoli sancțiunile.

Exporturi de gaz "fiabile"

Putin și-a exprimat de asemenea satisfacția cu privire la faptul că exporturile de gaz - Rusia numărându-se şi aici printre principalii producători mondiali - sunt asigurate în mod „fiabil" pe pieţe, în pofida restricțiilor impuse de ţările UE, altădată cliente majore ale Moscovei.

„Rusia intenţionează să-şi întărească poziţia de lider mondial în domeniul energiei", a afirmat el, semnalând ambițiile continue ale Moscovei în acest sector strategic.

Sancțiuni masive, dar ocolite

Exportul de hidrocarburi, una dintre principalele surse de venituri ale Rusiei, este vizat de o mulţime de sancţiuni occidentale de la declanşarea războiului împotriva Ucrainei în 2022.

În pofida acestor restricţii, Moscova continuă să îşi exporte producţia spre clienţii săi, printre care în special China şi India, datorită flotei sale „fantomă", nave ale căror proprietar, asigurare şi pavilion sunt opace.

Donald Trump și-a înmulțit în ultimele luni presiunile la adresa principalilor cumpărători de hidrocarburi ruse, încercând să izoleze economic Moscova.

Miercuri, Donald Trump a dat asigurări că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să cumpere petrol rus, după ce preşedintele american a impus tarife vamale punitive împotriva ţării sale, o informaţie ce nu a fost confirmată sau dezminţită de New Delhi.

China apără achizițiile de petrol rusesc

La rândul său, China a apărat joi drept „legitime" achiziţiile de petrol rusesc, sfidând presiunile americane și demonstrând solidaritatea cu Moscova.

