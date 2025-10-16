Putin, de neclintit: Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol, în pofida presiunilor lui Trump

Stiri actuale
16-10-2025 | 16:14
Vladimir Putin
Getty

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că țara sa rămâne „unul dintre principalii producători" mondiali de petrol, în pofida sancțiunilor occidentale și presiunilor omologului său american Donald Trump asupra clienților Moscovei.

autor
Mihai Niculescu

Declarația vine în contextul în care Trump intensifică presiunile asupra Indiei și Chinei pentru a înceta achiziționarea de hidrocarburi rusești, iar Moscova pune în aplicare reziliența economică în fața restricțiilor occidentale.

„Mecanisme de concurență neloială”

Putin a ținut să sublinieze că Rusia își menține poziția de top în producția globală de petrol, în ciuda a ceea ce a numit „concurență neloială", informează AFP, preluat de Agerpres.

„Rusia își menține poziţia printre principalii producători de petrol, în pofida mecanismelor de concurenţă neloială utilizate contra noastră", a afirmat Putin în cadrul unui forum consacrat energiei desfăşurat la Moscova.

10% din producția mondială

Potrivit președintelui rus, Rusia asigură 10% din producţia mondială de petrol, o cifră semnificativă pe piața globală a energiei.

Citește și
Dmitri Medvedev
Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump”

„Sectorul petrolier rus demonstrează flexibilitate şi a reuşit să pună în aplicare noi canale de aprovizionare şi de plată", a continuat Putin, referindu-se la adaptările făcute de industria rusă pentru a ocoli sancțiunile.

Exporturi de gaz "fiabile"

Putin și-a exprimat de asemenea satisfacția cu privire la faptul că exporturile de gaz - Rusia numărându-se şi aici printre principalii producători mondiali - sunt asigurate în mod „fiabil" pe pieţe, în pofida restricțiilor impuse de ţările UE, altădată cliente majore ale Moscovei.

„Rusia intenţionează să-şi întărească poziţia de lider mondial în domeniul energiei", a afirmat el, semnalând ambițiile continue ale Moscovei în acest sector strategic.

Sancțiuni masive, dar ocolite

Exportul de hidrocarburi, una dintre principalele surse de venituri ale Rusiei, este vizat de o mulţime de sancţiuni occidentale de la declanşarea războiului împotriva Ucrainei în 2022.

În pofida acestor restricţii, Moscova continuă să îşi exporte producţia spre clienţii săi, printre care în special China şi India, datorită flotei sale „fantomă", nave ale căror proprietar, asigurare şi pavilion sunt opace.

Donald Trump și-a înmulțit în ultimele luni presiunile la adresa principalilor cumpărători de hidrocarburi ruse, încercând să izoleze economic Moscova.

Miercuri, Donald Trump a dat asigurări că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să cumpere petrol rus, după ce preşedintele american a impus tarife vamale punitive împotriva ţării sale, o informaţie ce nu a fost confirmată sau dezminţită de New Delhi.

China apără achizițiile de petrol rusesc

La rândul său, China a apărat joi drept „legitime" achiziţiile de petrol rusesc, sfidând presiunile americane și demonstrând solidaritatea cu Moscova.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, vladimir putin, petrol, sanctiuni,

Dată publicare: 16-10-2025 16:08

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Vladimir Putin, sfidat chiar în orașul său natal. Sute de tineri au cântat melodii anti-război interzise de Kremlin
Stiri externe
Vladimir Putin, sfidat chiar în orașul său natal. Sute de tineri au cântat melodii anti-război interzise de Kremlin

Sute de persoane s-au adunat în Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir Putin, pentru a cânta versuri anti-război etichetate drept „extremiste” în conformitate cu legile de cenzură ale Kremlinului.

Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump”
Stiri externe
Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump”

Kremlinul a afirmat luni că nicio convorbire între Vladimir Putin şi Donald Trump nu este prevăzută pentru moment cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk pentru Ucraina, aşa cum ameninţase că o va face preşedintele american, relatează AFP.

Donald Trump amenință: „Poate îi voi spune lui Putin că voi trimite Tomahawk dacă războiul nu se termină”
Stiri externe
Donald Trump amenință: „Poate îi voi spune lui Putin că voi trimite Tomahawk dacă războiul nu se termină”

Președintele american Donald Trump a afirmat duminică, potrivit AFP, că ar putea să-l avertizeze pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va trimite Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk dacă Rusia nu oprește invazia.

Serviciile secrete ale SUA ajută deja Ucraina să lovească infrastructura energetică a Rusiei, dezvăluie Financial Times
Stiri externe
Serviciile secrete ale SUA ajută deja Ucraina să lovească infrastructura energetică a Rusiei, dezvăluie Financial Times

SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energetice ruseşti, într-un efort comun de a slăbi economia şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor.

Putin afirmă că Premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea. Trump îi răspunde cu mulțumiri publice
Stiri externe
Putin afirmă că Premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea. Trump îi răspunde cu mulțumiri publice

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea, câştigând recunoştinţa preşedintelui american Donald Trump.

Recomandări
Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”
Stiri Justitie
Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sesizează Curtea Constituţională a României referitor la Legea privind plata pensiilor private.

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”
Stiri externe
Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia! Secretarul american pentru război a avertizat Moscova asupra „costurilor” privind continuarea agresiunii asupra Ucrainei.

Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28