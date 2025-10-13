Donald Trump amenință: „Poate îi voi spune lui Putin că voi trimite Tomahawk dacă războiul nu se termină”

13-10-2025 | 07:21
Președintele american Donald Trump a afirmat duminică, potrivit AFP, că ar putea să-l avertizeze pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va trimite Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk dacă Rusia nu oprește invazia.

autor
Aura Trif

Donald Trump ia în considerare în ultimele luni vânzarea de rachete americane cu rază lungă de acţiune Tomahawk către europeni pentru a le livra în Ucraina, după ce întâlnirea sa de la mijlocul lunii august cu Putin în Alaska (Statele Unite) nu a permis să se facă progrese spre încheierea războiului.

"Poate voi vorbi cu el despre asta. Poate îi voi spune: +Uite, dacă acest război nu se termină, le voi trimite Tomahawk+", a declarat Trump jurnaliştilor de la bordul Air Force One când a fost întrebat dacă va aborda problema cu preşedintele rus însuşi.

Zelenski a cerut rachetele

Liderul de la Casa Albă a făcut cunoscut că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut rachete Tomahawk în timpul conversaţiei telefonice de sâmbătă privind o nouă livrare de arme către Kiev.

"Tomahawk constituie o nouă etapă în agresiune", a adăugat Donald Trump, care călătorea în Israel şi Egipt pentru a promova un acord de pace pe termen lung în Gaza.

"Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred", a adăugat el.

Vladimir Putin a avertizat anterior împotriva furnizării de rachete Tomahawk către Kiev, spunând că acest lucru ar constitui "o nouă escaladare" şi ar afecta relaţiile dintre Washington şi Moscova.

Donald Trump repetă că războiul din Ucraina, pe care s-a angajat să-l rezolve în termen de 24 de ore de la intrarea în funcţie în ianuarie, este cel mai dificil conflict căruia a încercat să-i pună capăt.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, donald trump, Tomahawk ,

Dată publicare: 13-10-2025 07:21

