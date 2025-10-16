Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin la Budapesta. „Să vedem dacă putem pune capăt acestui război”

Donald Trump, Vladimir Putin
Getty

Donald Trump a declarat că se va întâlni cu Vladimir Putin în Ungaria pentru noi discuții privind încheierea războiului din Ucraina, în urma unei convorbiri telefonice „foarte productive” între cei doi.

Claudia Alionescu,  Mihai Niculescu

Președintele american a afirmat că săptămâna viitoare vor avea loc noi discuții între „consilieri de nivel înalt”, conduse din partea SUA de secretarul de stat Marco Rubio.

Donald Trump a transmis că „au fost făcute mari progrese" în urma convorbirii telefonice avute joi după-amiază cu omologul său rus Vladimir Putin şi că va avea cu acesta o întâlnire în capitala ungară Budapesta, la o dată neprecizată, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Am decis ca o reuniune a consilierilor noştri de nivel înalt să aibă loc săptămâna viitoare. Primele întâlniri vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, urmând să fie desemnate şi alte persoane. Locaţia urmează să fie aleasă. Apoi, preşedintele Putin şi cu mine ne vom întâlni într-o locaţie deja convenită, Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război "lipsit de glorie" dintre Rusia şi Ucraina", a scris preşedintele american pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Discuţia Trump-Putin a avut loc în ajunul vizitei pe care o va efectua vineri la Washington preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care doreşte să obţină din partea lui Trump sprijin militar sporit în războiul cu Rusia, în special rachete de croazieră Tomahawk.

Trump vrea să medieze o întâlnire directă între Putin şi Zelenski

Preşedintele american Donald Trump crede că este încă posibil să organizeze o întâlnire directă între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Zelenski şi-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni cu Putin, dar Rusia nu a oferit un răspuns clar, limitându-se la o invitaţie ironică adresată liderului ucrainean de a veni la Kremlin.

Viktor Orban susține întâlnirea Trump-Putin la Budapesta

Premierul Ungariei, Viktor Orban, un admirator al lui Donald Trump, a salutat vineri planurile preşedintelui american de a se întâlni la Budapesta cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu care are, de asemenea, relaţii cordiale.

„Întâlnirea planificată între preşedinţii american şi rus este o veste grozavă pentru oamenii iubitori de pace din lume. Suntem pregătiţi!”, a scris Viktor Orban pe X.

Memorandumul de la Budapesta din 1994

În 1994, tot la Budapesta, a fost semnat un memorandum prin care Ucrainei îi era garantată integritatea teritorială în schimbul predării arsenalului nuclear către Moscova. Memorandumul a fost semnat de Boris Elţîn în numele Rusiei, de Bill Clinton pentru SUA şi de John Major în numele Regatului Unit, în calitate de a treia naţiune garant. Memorandumul a fost încălcat însă în 2014 de Moscova, odată cu anexarea unilaterală a peninsulei Crimeea, apoi în 2022 cu lansarea invaziei pe scară largă în statul vecin.

