Kremlinul: Participarea europeană va fi necesară „într-un anumit stadiu" pentru arhitectura de securitate în Europa

Stiri externe
25-11-2025 | 17:00
dmitri peskov
IMAGO

Participarea europeană va fi necesară „într-un anumit stadiu" în timpul discuțiilor despre arhitectura de securitate pentru Europa, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

autor
Mihai Niculescu

Declarația vine în contextul în care continuă negocierile privind planul american pentru încheierea războiului din Ucraina , informează DPA, preluat de Agerpres.

Discuțiile cu privire la un sistem de securitate în Europa după încheierea războiului din Ucraina ar fi „practic imposibile fără participarea europenilor", a spus Peskov, citat de agenția de presă rusă TASS.

Planul american în 28 de puncte: „O bază pentru discuții"

Cu privire la negocierile asupra planului american pentru încheierea războiului din Ucraina, reprezentantul președinției ruse a repetat poziția Moscovei conform căreia Rusia își urmărește atingerea obiectivelor prin mijloace diplomatice, a afirmat el. Dmitri Peskov a adăugat că planul american inițial în 28 puncte poate constitui o bază pentru discuții, dar Rusia a înțeles că acest plan a suferit modificări.

Potrivit unor media americane și britanice, citate de AFP, luni au avut loc reuniuni între americani și ruși privind Ucraina și ele ar urma să continue marți la Abu Dhabi. Însă Peskov nici nu a confirmat, nici nu a infirmat desfășurarea acestor reuniuni. „Nu am nimic să vă spun. Urmărim informațiile din media", a declarat el pentru presa rusă de stat.

Citește și
perchezitii
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

Consultări SUA-Ucraina la Geneva

Reprezentanții SUA și ai Ucrainei au revizuit duminică, la Geneva, planul în 28 de puncte elaborat recent de Washington pentru încheierea războiului din Ucraina. Americanii și ucrainenii au convenit să lucreze intens în continuare în următoarele zile, în coordonare cu partenerii lor europeni.

Luni, consilierul prezidențial rus pentru politică externă Iuri Ușakov a calificat drept „neconstructive" noile propuneri.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, dmitri peskov, pace, garantii de securitate,

Dată publicare: 25-11-2025 16:47

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Ucraina a acceptat planul de pace propus de Trump. Zelenski spune că mai sunt de făcut „multe lucruri”
Stiri externe
Ucraina a acceptat planul de pace propus de Trump. Zelenski spune că mai sunt de făcut „multe lucruri”

Ucraina a acceptat un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, rămânând doar „detalii minore” de rezolvat, a declarat un oficial american, chiar dacă președintele Volodimir Zelenski a afirmat că mai sunt multe de făcut.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

Mai multe descinderi au avut loc într-un dosar care vizează acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru cetățeni din Rusia, Ucraina și Republica Moldova.

Casa Albă anunţă că nu este programată nicio întâlnire Trump - Zelenski în această săptămână
Stiri externe
Casa Albă anunţă că nu este programată nicio întâlnire Trump - Zelenski în această săptămână

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, spune că Trump rămâne optimist privind un acord de pace cu Ucraina, dar nu este prevăzută nicio întâlnire cu liderul ucrainean în această săptămână, potrivit CNN.

O persoană a murit într-un atac rusesc asupra Kievului. Mai multe cartiere din Ucraina se confruntă cu pene de curent şi apă
Stiri externe
O persoană a murit într-un atac rusesc asupra Kievului. Mai multe cartiere din Ucraina se confruntă cu pene de curent şi apă

O persoană a murit şi alte şapte au fost rănite în atacurile Rusiei asupra Kievului în noaptea de luni spre marţi, a anunţat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram.

SUA ar fi presat Ucraina să accepte acordul la negocierile de la Geneva, în ciuda protestelor Kievului
Stiri externe
SUA ar fi presat Ucraina să accepte acordul la negocierile de la Geneva, în ciuda protestelor Kievului

SUA au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul negocierilor de la Geneva, a declarat un înalt oficial pentru AFP, în ciuda protestelor Kievului, care considera că planul ceda prea mult Moscovei.  

Recomandări
CCR este de acord cu limita de 30% pentru retragerea banilor din Pilonul II. Motivul oficial pentru care a respins legea
Stiri actuale
CCR este de acord cu limita de 30% pentru retragerea banilor din Pilonul II. Motivul oficial pentru care a respins legea

Curtea Constituţională a României a admis, marţi, sesizările în legătură cu legea privind plata pensiilor private. Motivul respingerii vizează discriminarea pe care legea, în forma actuală, o face între persoanele cu afecțiuni grave.

Ucraina a acceptat planul de pace propus de Trump. Zelenski spune că mai sunt de făcut „multe lucruri”
Stiri externe
Ucraina a acceptat planul de pace propus de Trump. Zelenski spune că mai sunt de făcut „multe lucruri”

Ucraina a acceptat un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, rămânând doar „detalii minore” de rezolvat, a declarat un oficial american, chiar dacă președintele Volodimir Zelenski a afirmat că mai sunt multe de făcut.

Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Stiri actuale
Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli"

Fostul președinte Traian Băsescu crede că suntem „ridicoli” în condițiile în care drona pătrunsă în România a căzut singură și nu a fost doborâtă de trei avioane de vânătoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 Noiembrie 2025

48:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28