O persoană a murit într-un atac rusesc asupra Kievului. Mai multe cartiere din Ucraina se confruntă cu pene de curent şi apă

25-11-2025 | 07:24
razboi ucraina tancuri
Shutterstock

O persoană a murit şi alte şapte au fost rănite în atacurile Rusiei asupra Kievului în noaptea de luni spre marţi, a anunţat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram.

Mihaela Ivăncică

Atacul rus asupra capitalei a vizat clădiri rezidenţiale din întreg oraşul, se arată în comunicat.

O clădire cu nouă etaje a fost lovită de resturi în districtul Dnipro din Kiev, provocând un incendiu la etajele 6 şi 7. O persoană a fost ucisă şi cel puţin 17 au trebuit să fie salvate din clădire, printre care trei copii, au declarat serviciile de urgenţă.

Unele cartiere ale capitalei se confruntă cu întreruperi de curent şi apă. Atacul inamic asupra Kievului continuă”, a postat primarul Vitaliy Klitschko pe Telegram, în contextul optimismului SUA că se poate ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei cu Ucraina.

Mai multe drone ruseşti se apropie de oraş, a declarat Tymur Tkachenko, şeful administraţiei militare a oraşului.

„Dronele inamice se apropie în prezent de oraş. Sistemele de apărare aeriană sunt operaţionale”, a spus Tkachenko. „În acelaşi timp, continuăm să primim rapoarte despre consecinţele atacului în mai multe locaţii.”

În cartierul Pecherskyi al oraşului, o clădire de apartamente ar fi fost avariată, a spus Tkachenko.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, atac,

Dată publicare: 25-11-2025 07:19

Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 de ani, zâmbesc fericiți când intră în încăpere; sunt încătușați și escortați de agenți înarmați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

