SUA ar fi presat Ucraina să accepte acordul la negocierile de la Geneva, în ciuda protestelor Kievului

Stiri externe
25-11-2025 | 07:04
negocieri geneva sua ucraina

SUA au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul negocierilor de la Geneva, a declarat un înalt oficial pentru AFP, în ciuda protestelor Kievului, care considera că planul ceda prea mult Moscovei.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Oficialul, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a afirmat că Washingtonul nu a ameninţat în mod direct că va întrerupe ajutorul dacă Kievul va respinge propunerile sale, dar că Ucraina a înţeles că aceasta era o posibilitate reală, relatează France24.

Planul SUA prevede concesii majore pentru Rusia

Planul SUA, compus iniţial din 28 de puncte, ar prevedea ca Ucraina să cedeze efectiv regiunile sale estice Doneţk şi Lugansk Rusiei şi să reducă dimensiunea armatei sale - cereri pe care Kievul le-a descris ca fiind inacceptabile.

În timp ce negociatorii se certau pentru a găsi o soluţie la război, marţi dimineaţa, explozii puternice au zguduit Kievul, iar forţele aeriene au avertizat asupra unei ameninţări cu rachete la nivel naţional.

Duminică, în Elveţia, oficiali ucraineni, americani şi europeni s-au întâlnit pentru a elabora o versiune „actualizată” a planului de încetare a războiului, dar Kremlinul a răspuns luni că nu va accepta amendamentele europene.

Citește și
Donald Tusk
Tusk avertizează: „Planul de pace american pentru Ucraina nu trebuie să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei”

Deşi presiunea SUA asupra Ucrainei s-a atenuat în timpul întâlnirii de la Geneva, „presiunea generală” a rămas, a declarat un înalt oficial informat cu privire la discuţii. Sursa a afirmat că nu înţelege de ce Washingtonul se grăbeşte să încheie un acord, dar că „toată lumea” doreşte încetarea războiului dacă există o oportunitate reală de a face acest lucru.

Casa Albă neagă că Trump favorizează Rusia

Casa Albă a respins criticile potrivit cărora preşedintele Donald Trump ar favoriza Rusia în eforturile sale de a pune capăt războiului.

„Ideea că Statele Unite ale Americii nu se angajează în mod egal cu ambele părţi în acest război pentru a-i pune capăt este o eroare completă şi totală”, a declarat reporterilor secretarul de presă Karoline Leavitt.

Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Kievul şi aliaţii săi europeni afirmă că acest război, cel mai mare şi mai sângeros de pe teritoriul european de la al Doilea Război Mondial încoace, este o acaparare ilegală şi neprovocată de teritorii, care a dus la o val de violenţă şi distrugere.

30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA,

Dată publicare: 25-11-2025 07:04

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Casa Albă: Este complet eronat să spui că Trump favorizează Rusia în discuţiile pentru a pune capăt conflictului din Ucraina
Stiri externe
Casa Albă: Este complet eronat să spui că Trump favorizează Rusia în discuţiile pentru a pune capăt conflictului din Ucraina

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a apreciat luni drept "complet eronată" ideea că preşedintele american Donald Trump şi administraţia sa favorizează Rusia în discuţiile pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, notează AFP.

Tusk avertizează: „Planul de pace american pentru Ucraina nu trebuie să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei”
Stiri externe
Tusk avertizează: „Planul de pace american pentru Ucraina nu trebuie să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei”

O soluţie la războiul din Ucraina nu trebuie în niciun caz să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, care participă, la Luanda, la summitul Uniunea Europeană-Uniunea Africană.

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
Stiri Justitie
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede
Stiri externe
SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede

Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări, potrivit prim-viceministrului ucrainean Serhii Kîslîţia.

Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii
Stiri externe
Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii

Contrapropunerea europeană la planul de pace în 28 de puncte al SUA pentru Ucraina este „total neconstructivă și nu funcționează” pentru Moscova, a anunțat, luni, consilierul pentru politică externă al Kremlinului.

Recomandări
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT
Stiri actuale
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT

CSAT a analizat Strategia Națională de Apărare a Țării, documentul să fie prezentată miercuri în Parlament. Documentul stabilește care sunt principalele priorități de apărare și amenințări la adresa României.

30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Istoria celor 30 de ani de Știrile PRO TV ne poartă astăzi în 2019. Un an al furiei dar și al speranței. Al votului masiv și al tăcerilor dureroase. România s-a ridicat, a strigat, a plâns și a aplaudat.

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
Stiri Justitie
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28