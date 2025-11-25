Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Mihaela Ivăncică

Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro că 15 percheziţii au loc în localităţile Dumbrăveni şi Sălăgeni , din judeţul Suceava, la Primăria comunei Dumbrăveni şi la Serviciul Public de Evidenţa Populaţiei, dar şi la locuinţele primarului comunei şi ale altor funcţionari publici.

O parte dintre persoanele fizice vizate sunt cele care au luat in spaţiu cetăţenii străini pentru a le face acte de identitate, scopul final fiind obţinerea paşaportului.

Alte două percheziţii au loc în Bucureşti, în sectoarele 1 şi 3.

Acuzaţiile din dosar sunt de fals informatic, uz de fals şi complicitate la fals informatic, în cazul emiterii de documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea, în ceea ce priveşte domiciliul, dar al dobândirii cetăţeniei române.

”Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) şi ofiţeri din cadrul IGPR – DIC au pus în executare în cursul zilei de astăzi, 25 noiembrie 2025, un număr de 17 mandate de percheziţie domiciliară la sediile unor instituţii publice şi la locuintele unor persoane fizice. Activităţile operative sunt realizate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals informatic de către funcţionari publici de pe raza judeţului Suceava, respectiv pentru uz de fals şi complicitate la fals informatic de către beneficiarii documentelor de identitate”, transmite Parchetul ICCJ.

Ancheta vizează destructurarea unei reţele care, prin intermediul unor funcţionari din cadrul unui serviciu de evidenţa populaţiei şi al unei primării, a obţinut documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea, în ceea ce priveşte domiciliul, dar şi cu privire la dobândirea cetăţeniei române pentru persoane născute în Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Moldova şi alte ţări din fostul URSS.

Domicilii fictive şi certificate de cetăţenie falsificate

”Datele nereale se referă la certificate de cetăţenie falsificate şi la domiciliul persoanei, care este fictiv, deoarece beneficiarul nu a locuit niciodată la adresa respectivă, totul cu scopul obţinerii de către beneficiar a unui act de identitate care face dovada identităţii, a cetăţeniei române şi, după caz, a domiciliului sau a reşedinţei în România”, explică sursa citată.

Conform anchetatorilor, beneficiarii au obţinut cărţi de identitate cu stabilirea domiciliului la imobile aparţinând unor cetăţeni români care nu erau titularii spaţiului respectiv - clădiri improprii sau dezafectate - sau fară acordul proprietarilor, prin întocmirea în fals a declaraţiilor de luare în spaţiu şi, implicit, fără prezenţa lor în faţa funcţionarului de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor.

”Faţă de un număr de 18 beneficiari s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, deoarece au obţinut cărţi de identitate şi paşapoarte pe baza unor certificate de cetăţenie falsificate anterior”, menţionează Parchetul ICCJ.

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos

Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

Procurorii Parchetului General au descoperit că aceștia trăiesc în paradisuri fiscale, sub identități românești. Ar fi obținut cărți de identitate și pașapoarte românești, fraudulos, așa că anchetatorii au cerut prin Interpol să fie localizați și să li se confiște documentele. În țară sunt vizați de o anchetă penală de proporții.

Președintele Consiliului de Administrație al unei bănci internaționale este născut în Federația Rusă, dar trăiește la Monaco sub identitatea unui cetățean român.

Procurorii Parchetului General susțin că este unul dintre miile de ruși și ucraineni care ar fi obținut fraudulos, la Bucecea, în județul Botoșani, cărți de identitate și pașapoarte românești.

Iar pe listă sunt, susțin surse judiciare, peste 100 de multimilionari ruși și ucraineni, toți născuți în Federația Rusă. Unii și-ar fi asumat identitatea unor urmași ai românilor din Basarabia. Pe toți îi leagă același tip de document. Certificatul de cetățenie, despre care au susținut la ghișeele din țară că ar fi fost emise de consulatele României.

Pe lângă ancheta penală, autoritățile de la București au demarat și procedurile de anulare a cărților de identitate și a pașapoartelor obținute fraudulos. Unele documente au fost anulate administrativ, pentru altele, cum sunt certificatele de căsătorie, s-a ajuns în instanță.

News.ro

