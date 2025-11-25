Casa Albă anunţă că nu este programată nicio întâlnire Trump - Zelenski în această săptămână

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, spune că Trump rămâne optimist privind un acord de pace cu Ucraina, dar nu este prevăzută nicio întâlnire cu liderul ucrainean în această săptămână, potrivit CNN.

Karoline Leavitt a declarat în emisiunea „The Story” de la Fox News că Zelenski şi Trump nu se vor întâlni săptămâna aceasta pentru a finaliza un plan.

Există doar „câteva puncte de dezacord” între SUA şi Ucraina, a susţinut ea.

Surse au declarat anterior pentru Reuters că Zelenski ar putea veni în Statele Unite încă din această săptămână pentru a discuta cu Trump aspectele sensibile ale planului de încheiere a războiului din Ucraina, după ce acesta a fost reconfigurat în urma unor negocieri americano-ucrainene care au avut loc în weekend la Geneva, în Elveţia.

Trump şi-a exprimat frustrarea faţă de războiul prelungit într-o postare pe reţelele sociale, duminică dimineaţă, afirmând că Ucraina „nu şi-a exprimat recunoştinţa” faţă de eforturile sale de a pune capăt războiului.

Diferențele dintre părți s-au redus după discuțiile de la Geneva

„Preşedintele a făcut această declaraţie în weekend”, a declarat Leavitt luni pentru Fox News, „şi de atunci au avut loc discuţii foarte productive între echipa de securitate naţională a preşedintelui şi delegaţia ucraineană”. Ea a adăugat că secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special Steve Witkoff au fost duminică la Geneva, unde au analizat planul de pace susţinut de SUA, „cu contribuţii atât din partea rusă, cât şi din partea ucraineană”. Potrivit ei, cei doi au reuşit să „ajusteze punctele, astfel încât acum mai există doar câteva puncte de dezacord pe care echipele continuă să le rezolve”.

Leavitt a punctat că Trump „este un preşedinte al păcii”, adăugând că „rămâne optimist și plin de speranţă. Şi ştiu că echipele noastre lucrează non-stop pentru a încerca să finalizeze acest acord”, a subliniat secretarul de presă al Casei Albe.

Vorbind cu reporterii în faţa Casei Albe după interviu, Leavitt a spus că nu este programată nicio întâlnire între Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a declarat luni dimineaţă că „s-ar putea să se întâmple ceva bun”, sugerând „un progres important”.

Financial Times a scris luni, citându-l pe prim-vicepremierul ucrainean Serhii Kîslîţia, că în urma negocierilor de la Geneva planul iniţial în 28 de puncte al SUA a fost redus la 19 puncte, însă cele mai sensibile aspecte au rămas să fie discutate și decise de cei doi preşedinţi, Donald Trump şi Volodimir Zelenski — lucru confirmat ulterior şi de preşedintele ucrainean.

