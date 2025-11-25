Casa Albă anunţă că nu este programată nicio întâlnire Trump - Zelenski în această săptămână

Stiri externe
25-11-2025 | 07:33
×
Codul embed a fost copiat

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, spune că Trump rămâne optimist privind un acord de pace cu Ucraina, dar nu este prevăzută nicio întâlnire cu liderul ucrainean în această săptămână, potrivit CNN.

autor
Ioana Andreescu

Karoline Leavitt a declarat în emisiunea „The Story” de la Fox News că Zelenski şi Trump nu se vor întâlni săptămâna aceasta pentru a finaliza un plan.

Există doar „câteva puncte de dezacord” între SUA şi Ucraina, a susţinut ea.

Surse au declarat anterior pentru Reuters că Zelenski ar putea veni în Statele Unite încă din această săptămână pentru a discuta cu Trump aspectele sensibile ale planului de încheiere a războiului din Ucraina, după ce acesta a fost reconfigurat în urma unor negocieri americano-ucrainene care au avut loc în weekend la Geneva, în Elveţia.

Trump şi-a exprimat frustrarea faţă de războiul prelungit într-o postare pe reţelele sociale, duminică dimineaţă, afirmând că Ucraina „nu şi-a exprimat recunoştinţa” faţă de eforturile sale de a pune capăt războiului.

Citește și
negocieri geneva sua ucraina
SUA ar fi presat Ucraina să accepte acordul la negocierile de la Geneva, în ciuda protestelor Kievului

Diferențele dintre părți s-au redus după discuțiile de la Geneva

„Preşedintele a făcut această declaraţie în weekend”, a declarat Leavitt luni pentru Fox News, „şi de atunci au avut loc discuţii foarte productive între echipa de securitate naţională a preşedintelui şi delegaţia ucraineană”. Ea a adăugat că secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special Steve Witkoff au fost duminică la Geneva, unde au analizat planul de pace susţinut de SUA, „cu contribuţii atât din partea rusă, cât şi din partea ucraineană”. Potrivit ei, cei doi au reuşit să „ajusteze punctele, astfel încât acum mai există doar câteva puncte de dezacord pe care echipele continuă să le rezolve”.

Leavitt a punctat că Trump „este un preşedinte al păcii”, adăugând că „rămâne optimist și plin de speranţă. Şi ştiu că echipele noastre lucrează non-stop pentru a încerca să finalizeze acest acord”, a subliniat secretarul de presă al Casei Albe.

Vorbind cu reporterii în faţa Casei Albe după interviu, Leavitt a spus că nu este programată nicio întâlnire între Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a declarat luni dimineaţă că „s-ar putea să se întâmple ceva bun”, sugerând „un progres important”.

Financial Times a scris luni, citându-l pe prim-vicepremierul ucrainean Serhii Kîslîţia, că în urma negocierilor de la Geneva planul iniţial în 28 de puncte al SUA a fost redus la 19 puncte, însă cele mai sensibile aspecte au rămas să fie discutate și decise de cei doi preşedinţi, Donald Trump şi Volodimir Zelenski — lucru confirmat ulterior şi de preşedintele ucrainean.

30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, Zelenski, pace,

Dată publicare: 25-11-2025 07:25

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Administrația Trump va reinteroga refugiații admişi în SUA în timpul mandatului Biden, inițiind o amplă revizuire a dosarelor
Stiri externe
Administrația Trump va reinteroga refugiații admişi în SUA în timpul mandatului Biden, inițiind o amplă revizuire a dosarelor

Administraţia Trump pregăteşte reinterogarea refugiaţilor admişi în SUA în timpul mandatului Biden, ca parte a unei revizuiri ample a cazurilor, relatează CNN.

SUA ar fi presat Ucraina să accepte acordul la negocierile de la Geneva, în ciuda protestelor Kievului
Stiri externe
SUA ar fi presat Ucraina să accepte acordul la negocierile de la Geneva, în ciuda protestelor Kievului

SUA au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul negocierilor de la Geneva, a declarat un înalt oficial pentru AFP, în ciuda protestelor Kievului, care considera că planul ceda prea mult Moscovei.  

SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva
Stiri externe
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva

SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile lor menite să pună capăt războiului cu Rusia, în timpul negocierilor de duminică de la Geneva, a declarat pentru AFP un responsabil informat în legătură cu aceste discuţii.

Recomandări
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT
Stiri actuale
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT

CSAT a analizat Strategia Națională de Apărare a Țării, documentul să fie prezentată miercuri în Parlament. Documentul stabilește care sunt principalele priorități de apărare și amenințări la adresa României.

Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28