Ucraina a acceptat planul de pace propus de Trump. Zelenski spune că „multe lucruri” mai sunt de făcut

Ucraina a acceptat un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, rămânând doar „detalii minore” de rezolvat, a declarat un oficial american, chiar dacă președintele Volodimir Zelenski a afirmat că mai sunt multe de făcut.

În timp ce secretarul armatei americane se afla la Abu Dhabi pentru a discuta cu oficialii ruși propunerea administrației Trump, oficialul a declarat: „Ucrainenii au acceptat acordul de pace. Mai sunt câteva detalii minore de rezolvat, dar au acceptat acordul de pace”.

Declarația SUA pare să meargă mai departe decât poziția publică a oficialilor ucraineni, care au și ei o delegație prezentă la Abu Dhabi și care au fost în contact cu secretarul Armatei, Dan Driscoll.

Într-o postare pe X, secretarul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, a scris că delegațiile „au ajuns la o înțelegere comună cu privire la termenii esențiali ai acordului discutat la Geneva”.

„Acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori”, a scris Umerov. El a adăugat că Ucraina așteaptă cu nerăbdare organizarea unei vizite a lui Zelenski în SUA pentru a „finaliza pașii finali și a încheia un acord cu președintele (Donald) Trump”.

Într-o postare pe X de dimineață, Zelenski a declarat: „În urma întâlnirilor de la Geneva, vedem multe perspective care pot face ca drumul spre pace să devină realitate. Există rezultate solide, dar mai este încă mult de lucru”.

Locotenent-colonelul Jeff Tolbert, purtător de cuvânt al lui Driscoll, a declarat, între timp, că discuțiile dintre delegațiile SUA și Rusiei la Abu Dhabi „devin bine și rămânem optimiști”.

