Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii

Contrapropunerea europeană la planul de pace în 28 de puncte al SUA pentru Ucraina este „total neconstructivă și nu funcționează” pentru Moscova, a anunțat, luni, consilierul pentru politică externă al Kremlinului.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Yuri Ushakov (foto, dreapta), a recunoscut că anumite aspecte ale planului SUA propus săptămâna trecută sunt mai potrivite pentru Rusia, deși unele probleme necesită discuții mai detaliate.

„Nu toate, dar multe dintre prevederile acestui plan (al SUA) ni se par destul de acceptabile”, a declarat Ushakov reporterilor la Moscova, potrivit Reuters.

Planul de pace al SUA a stârnit și mai mult îngrijorările Ucrainei și ale aliaților europeni cu privire la faptul că cererile principale ale Rusiei privind NATO, teritoriul și cronologia oricărui acord de pace au fost acceptate de Washington.

Planul european, între timp, schimbă în mod semnificativ sensul și importanța punctelor cheie privind NATO și teritoriul.

Putin a declarat vineri că propunerile de pace ale SUA ar putea constitui baza unei rezoluții a conflictului, dar că, dacă Kievul va respinge planul, forțele ruse vor avansa în continuare.

„În ceea ce privește planurile care circulă, am aflat în această dimineață despre planul european, care, la prima vedere, este complet neconstructiv și nu ne convine”, a declarat Ushakov reporterilor.

Ushakov a atras atenția asupra declarației secretarului de stat american Marco Rubio, potrivit căreia discuțiile dintre SUA și Ucraina de la Geneva din weekend au satisfăcut Washingtonul.

„Dar el a mai spus că sunt 28 de puncte, iar noi avem 26. Sunt multe lucruri, plus o mulțime de speculații diferite, și nu este clar pe cine să credem, dar noi credem ceea ce am văzut, ceea ce ne-a fost transmis prin canalele corespunzătoare”, a adăugat Ushakov.

