„Agenția principală cu expertiză în acest domeniu este Rospotrebnadzor. Ar trebui să ne bazăm pe declarațiile oficiale ale Rospotrebnadzor, fără a asculta zvonuri, speculații și așa mai departe. Rospotrebnadzor are personal de profesioniști cu înaltă calificare în acest domeniu”, a declarat Peskov, citat de publicația independentă Meduza.

Speculațiile despre o posibilă epidemie de ciumă în regiunea Irkutsk au început după ce o angajată a Institutului Anti-Ciumă Irkutsk a murit într-un spital din orașul Șelehov.

Mai multe publicații media au relatat că aceasta ar fi putut avea ciumă pneumonică.

Rospotrebnadzor a declarat că, oficial, cauza morții a fost „pneumonie de etiologie necunoscută”.

Pe 3 octombrie, autoritățile din Șelehov au emis un avertisment pe rețelele de socializare pentru a evita călătoriile în oraș, dar au șters rapid mesajul.

Pe 4 octombrie, publicația „Oamenii din Baikal” a relatat că mai multe spitale din Irkutsk au fost închise pentru carantină; nu a existat nicio confirmare sau infirmare a acestei informații, alimentând și mai mult zvonurile despre un focar, scrie Meduza.

Autoritățile americane și europene au declarat că sunt conștiente de o posibilă epidemie de ciumă și „monitorizează îndeaproape” evoluțiile din regiunea Irkutsk.