„Toate comparaţiile cu Ialta sunt exerciţii de ştiinţă politică, care nu au nimic de-a face cu realitatea", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţiile de presă ruse, conform Agerpres.

„Când se spune că unii se reunesc pentru a decide soarta lumii, cu siguranţă aceasta nu este Rusia şi cu siguranţă nu este China.

Nu vrem ca cineva să ne decidă soarta în locul nostru şi nu vom încălca niciodată dreptul altora de a-şi decide propriul destin", a subliniat Peskov.

Trump, Xi Jinping și Putin urmează să se întâlnească în China

Şeful statului chinez Xi Jinping şi omologii săi american şi rus, Donald Trump, respectiv Vladimir Putin urmează să se întâlnească în marginea summitului APEC din Shenzhen, în sud-estul Chinei.

Ei vor proceda la „discuţii aprofundate cu privire la prezervarea păcii mondiale şi promovarea stabilităţii strategice în relaţiile dintre marile puteri, ceea ce va avea o importanţă istorică", a anunţat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Nung.

Diplomaţi de rang înalt chinezi şi americani au invocat posibilitatea ca aceste discuţii trilaterale să permită abordarea subiectului sensibil legat de controlul armelor nucleare.

Europenii, îngrijorați dorința Rusiei de a împărți zonele de influență

Europa şi Ucraina au manifestat temeri că Rusia caută să impună un fel de „Nouă Ialta", cu referire la conferinţa din 1945 în cadrul căreia liderii Uniunii Sovietice, SUA şi Marii Britanii au împărţit continentul european în zone de influenţă, punând bazele Războiului Rece.

Kremlinul a menţionat şi posibilitatea unei reuniuni bilaterale între Donald Trump şi Vladimir Putin, potrivit agenţiei de presă oficiale ruse TASS, care a precizat totuşi că detaliile unei potenţiale întâlniri nu au fost încă finalizate.