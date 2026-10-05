Suntem în zodia relațiilor. Soarele este în zodia Balanței, dar fix astăzi primește o opoziție de la planeta Saturn din zodia Berbecului. Unii oameni se pot simți singuri, chiar și cei care sunt în cuplu. Este un sentiment trecător. Uneori, singurătatea poate apăsa, în funcție de dispoziția fiecăruia. Nu există neapărat ideea de singurătate absolută, dar poate exista acest sentiment care, până la urmă, este trecător.

Pe data de 3 octombrie, Venus a retrogradat, iar astăzi suntem în 5 octombrie. Venus retrogradează într-un mod foarte interesant, din data de 3 până pe data de 13 octombrie, în zodia Scorpionului. Se va întoarce apoi în Balanță. Scorpionul este sectorul numit Via Combusta, triunghiul Bermudelor al zodiacului. Ne apropiem puțin de aventurile de tip Mata Hari, pentru că aici vorbim despre dragoste, dar lucrurile se pot confunda. Nu mai este clar dacă este iubire sau atracție fizică, dacă cineva vrea ceva de la celălalt sau dacă este vorba despre altceva. Se intră într-o zonă foarte interesantă, foarte dark.

Dacă tocmai a fost cunoscută o persoană înainte de retrogradarea lui Venus, Venus retrograd înseamnă că persoana respectivă poate ieși urgent din viață. Dacă persoana a fost cunoscută ceva mai demult, dar nu foarte demult, și a existat o despărțire, Venus retrograd o poate întoarce. Dacă persoana a fost cunoscută cu mult timp în urmă, Venus retrograd în Scorpion aduce iubiri din trecut. Pot apărea din nou sentimente, mesaje, poate chiar persoane cu care s-a încheiat o relație mai demult.

Pentru că Venus este planeta care vorbește despre dragoste și iubire, trebuie acordată atenție și căsătoriilor. Dacă au fost programate nunți, aceasta este viața, însă, astrologic vorbind, nu este recomandat ca uniunile civile să fie făcute cu Venus retrograd. Perioada se întinde până pe 13 noiembrie, după care urmează postul. Dacă se poate aștepta, este foarte indicat.

Venus retrograd în Scorpion va trezi la suprafață tot felul de sentimente foarte puternice: gelozie, suspiciune și posesivitate. Nu lasă lucrurile să se încheie atât de ușor. Poate apărea o atracție fatală. Vorbim despre Venus, care este micul noroc, dar în Scorpion capătă niște dimensiuni aproape polițiste, chiar diabolice. Poate fi de bine faptul că cineva nu vrea să lase o persoană să plece, pentru că poate însemna că există iubire. Pe de altă parte, Venus retrograd stârnește acest simț al posesivității.

Ce nu se mai recomandă în perioada lui Venus retrograd? Pentru că este, repet, o planetă bună, doar că nu este bine să se meargă pe intervenții și reparații de la care există așteptarea să iasă totul perfect. Nu este indicat ca, în perioada lui Venus retrograd, să se facă amenajări și să se încerce schimbarea radicală a aspectului unui apartament, copiind modele văzute la alții, cu ideea că vor ieși la fel de bine.

Nu este bine nici să se investească în obiecte foarte scumpe, pentru că s-ar putea să fie fake sau să apară tot felul de probleme. Există și o cruce fixă. Pe lângă Venus retrograd, se așază și această configurație sub forma unei cruci fixe, care, astăzi, pe data de 5, apoi pe 12, 19 și 26, blochează puțin fluxul normal al lucrurilor.

Se poate simți exact ca înaintea unei curbe: trebuie încetinit. Această încetinire nu înseamnă că universul are ceva cu cineva, ci pur și simplu că este nevoie de mai multă atenție și de decizii mai bine calculate. Nu se intră cu viteză într-o curbă, ci se încetinește pentru a putea lua deciziile cele mai bune.

O să retrogradeze și Mercur, iar Mercur este și el în Scorpion. Este sezonul acuzațiilor nefondate și al secretelor: „Ia uite ce s-a aflat despre cutare, despre cutare” și așa mai departe. Mercur ține de minte, dar și de sectorul inteligenței și al intuiției. Despre Mercur va fi însă vorba în episodul următor. Și Mercur va retrograda tot până pe data de 13.

Venus este o planetă bună, doar că, înainte să fie bine, trebuie să fie mai rău. Aceasta este o lege a Universului. Este ca în viață.

Horoscop săptămâna 5 – 11 octombrie - Berbec

Berbecul, dacă a avut bani dați cu împrumut, poate avea parte și de vești bune. Acum îi poate recupera, dar cu o nouă strategie. Venus vine din Balanță și se întoarce în Balanță. Poate fi vorba chiar și despre un proces, dacă există acolo niște dovezi.

Dacă banca nu a acordat un credit și, totuși, există insistența de a cumpăra un apartament, o mașină sau ceva în leasing, se mai poate insista. Pe Venus retrograd s-ar putea să se schimbe puțin lucrurile. Dacă există intenția de a face investiții, dar nu sunt bani suficienți, nu este bine să se forțeze lucrurile. Nu trebuie să existe împrumuturi de la nimeni.

Poate fi cunoscută o persoană, dar ținută departe de ochii prietenilor și ai familiei. Cine știe ce ascunde? Această situație poate continua mai multă vreme, până când, la un moment dat, partenerul cedează nervos.

Horoscop săptămâna 5 – 11 octombrie - Taur

La Tauri, partenerul de viață devine mai gelos și mai suspicios. Intră într-o ședință cu Taurul și se redistribuie responsabilitățile. Cine ce plătește, cum se împart cheltuielile. Se poate ajunge chiar la un tabel pentru întreținere, ratele la bancă și așa mai departe.

Horoscop săptămâna 5 – 11 octombrie - Gemeni

Gemenii sunt puțin influențați sau atrași de latura aceasta mai morbidă, mai dark. Dacă sunt artiști sau chiar terapeuți, pot fi atrași de hipnoză și de lucruri mai misterioase. Este bine să caute, să studieze mai mult și să personalizeze toate aceste informații până când iese ceva al lor. Atenție și la dereglări hormonale și la infecții.

Horoscop săptămâna 5 – 11 octombrie - Rac

La Raci apar acele iubiri din trecut. Se simt puțin nostalgici și poate chiar vinovați. Poate chiar ei sunt cei care caută să își ceară iertare. La un moment dat, se poate înfiripa din nou ceea ce i-a dus, cândva, la un deznodământ nefericit.

Este o furtună, un torent de emoții pe harta Racilor, dar, pe de altă parte, această experiență îi face puțin mai profunzi. Nu au mai simțit niciodată ceea ce simt acum, trecând printr-un adevărat carusel emoțional.

Horoscop săptămâna 5 – 11 octombrie – Leu

S-ar putea să moștenească ceva, dar mai greu, pentru că mai apare acolo o rudă, un văr îndepărtat sau cineva care complică puțin lucrurile. Vor primi însă ceea ce le revine.

Pot primi și niște cadouri foarte excentrice, cu care nu au ce să facă. Este mai bine să caute să le vândă și să recupereze niște bani, decât să rămână cu ele.

Nu este recomandat ca Leii să se apuce prin casă de renovări, fresce, mozaicuri sau cornișe cu model, pentru că s-ar putea să nu iasă cum trebuie. Poate nu au fost găsiți oamenii potriviți pentru aceste lucrări.

Atenție și la infecții la stomac. Este vorba despre Helicobacter, care poate face probleme în această zonă.

Horoscop săptămâna 5 – 11 octombrie - Fecioară

Fecioara vrea să spună anumite lucruri și are anumite sentimente. Vrea să declare dragostea, dar nu poate să o facă din cauza gândirii excesive și a supragândirii. Este anxioasă și, atunci, ce se recomandă?

Este momentul să se apuce să scrie poezii. În momentul în care există niște trăiri puternice și nu se știe cum pot fi exprimate, este bine să fie puse în scris. Este ceva foarte prețios.

Pentru Fecioară poate fi un moment bun pentru terapie și pentru artă, chiar pentru artă în sensul propriu.

Horoscop săptămâna 5 – 11 octombrie - Balanță

Evident, Balanțele sunt cele mai afectate de retrogradarea lui Venus, pentru că este practic planeta lor. Ele simt cel mai puternic această perioadă.

Balanța nu se bucură și poate avea impresia că altul are mai mult, are mai bine sau că alții sunt mai fericiți. De aici apare o tendință către cheltuieli excentrice, pentru a-și pansă anumite răni.

Dacă vor să facă afaceri, trebuie să fie foarte atente, pentru că poate exista o tendință către ilegalitate: se apucă de treabă înainte să își facă documentele, ceva de genul acesta. Oricum, lucrurile ies pe profit până prin ianuarie 2027.

Horoscop săptămâna 5 – 11 octombrie - Scorpion

Important este că lucrurile ies, dar trebuie acordată atenție legalității. Scorpionul este capul răutăților în această perioadă și o să tot fie, pentru că este cel care intră în tot felul de situații.

În primul rând, dacă este cunoscut un Scorpion, trebuie întrebat dacă este căsătorit, pentru că Venus se întoarce în Scorpion și îl poate băga în tot felul de încurcături sentimentale. Există o tendință către sexualitate, către frivolitate și către această ambiguitate sentimentală și emoțională, deși se știe ce este interzis și că nu este voie să se întoarcă în trecut.

Cu toate acestea, sunt unii care vor încălca chiar și restricțiile juridice pentru a se apropia de anumite persoane. Există foarte multă tentație în această perioadă.

Horoscop săptămâna 5 – 11 octombrie - Săgetător

Pentru zodia Săgetător este un subconștient puțin mai agitat. Sunt gânduri, vise și există și somatizări. Săgetătorii se pot simți rău și să nu știe de ce. S-ar putea să nu găsească nimeni explicația pentru durerile de cap, de cot sau de stomac, pentru că există tot felul de trăiri care se manifestă și fizic.

Dacă Săgetătorul vrea să facă un bine unui prieten și să-i spună adevărul, o să și-l facă dușman. Aici este o autostradă cu două sensuri. Nu este momentul ca Săgetătorii să fie deranjați cu lucruri care îi pot tulbura.

Săgetătorul are o mică indigestie socială. Lăsați lucrurile să se așeze. Dacă este vorba despre soț, soție, iubit sau iubită, lucrurile se vor rezolva. Adevărul va ieși la iveală.

Horoscop săptămâna 5 – 11 octombrie - Capricorn

Capricornul așteaptă ajutor de la anumiți prieteni sau de la anumite persoane care au promis marea cu sarea. Blocajul acesta al crucii fixe îi afectează însă pe toți. Se poate întâmpla ca ajutorul să nu mai poată fi oferit.

Pentru un Capricorn trebuie întotdeauna respectat protocolul. Nu este neapărat problema că nu l-ai ajutat, ci că nu ai argumentat de ce nu l-ai ajutat. Dacă aveți de-a face cu un Capricorn și ați călcat puțin strâmb, dacă nu ați ajuns la o întâlnire sau s-a întâmplat ceva asemănător, trebuie neapărat să sunați și să vă scuzați.

Horoscop săptămâna 5 – 11 octombrie - Vărsător

La Vărsător se schimbă ceva în ierarhia profesională și s-ar putea ca Vărsătorii să profite. Vorbim de Venus în Scorpion. Poate fi vorba despre pensionarea cuiva, despre boala cuiva și, la un moment dat, despre propunerea pentru o nouă funcție.

Trebuie să fie foarte atenți atunci când au pe mână banii companiei, banii oamenilor, salariile sau ceva de genul acesta.

Și Vărsătorii trebuie să fie atenți la defăimare, pentru că sunt invidiați. Cineva s-ar putea să scoată din dulapul cu schelete tot felul de lucruri care să îi defăimeze.

Horoscop săptămâna 5 – 11 octombrie - Pești

Peștii s-ar putea să dorească să plece la drum pentru a se întâlni cu cineva pe care l-au cunoscut pe internet. Aici sunt însă mari surprize. Dacă persoana a fost văzută doar într-o fotografie sau a existat doar o interacțiune online, nu este recomandat. Momentan, ar trebui ca această întâlnire să mai fie amânată.

Unii Pești se pregătesc poate pentru o căsătorie, dar dragostea lor poate fi minunată și, în același timp, foarte greu de conciliat familiile celor doi. Se poate ajunge la decizia de a încheia un contract nupțial, adică la separarea bunurilor.