Decizia a fost luată din cauza unor lucrări la construcția unui pasaj, care i-ar putea pune în pericol pe șoferi și pasageri. Circulația va fi deviată pe traseul folosit când nu exista autostrada și care trece prin Veștem și Tălmaciu.

Imediat ce restricția de pe autostrada 1 a intrat în vigoare, varianta ocolitoare - pe DN1 și DN7 - s-a aglomerat.

Primarii din zonă spun că urmează o perioadă grea, atât pentru localnici, cât și pentru cei aflați în tranzit.

Compania de administrare a infrastructurii rutiere a explicat de ce măsura este necesară - constructorii autostrăzii Sibiu - Pitești urmează să realizeze un pasaj, care va face parte din viitorul nod rutier de la Boița. Viaductul va fi construit peste autostrada A1 în consolă, adică în tronsoane turnate succesiv cu ajutorul unui cofraj metalic mobil, de mari dimensiuni.

Lucrările ar trebui să dureze 11 săptămâni.