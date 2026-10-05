El a arătat că pot susţine un guvern în jurul PSD, dar e nevoie şi de PNL, sau o parte din PNL, adăugând că nu vorbeşte de cei 16 (dizidenţii din partid, nr.), ci de o asumare din partea PNL-ului, scrie news.ro.

”Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Acest lucru eu îl exclude, dintr-un singur motiv, săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Siegfried Mureşan, cu o coaliţie minoritară care nu a trecut. Mâine, nu putem să fim într-o altă coaliţie. Aici nu e vorba de PSD, nu e vorba de PNL, e vorba de o rigoare. Deci, nu poţi să sari dintr-un tren în celălalt, într-o săptămână. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic”, a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Palatul Cotroceni.

El a menţionat că UDMR poate susţine un guvern în jurul PSD, dar e nevoie şi de PNL.

”Putem susţine un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie şi de PNL. Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16 (dizidenţii din partid, nr.), ci de o asumare din partea PNL-ului. Şi dacă nu face instituţional, spune că nu tot PNL-ul votează, dar dacă pentru învestirea guvernului e nevoie de, ştiu şi eu, 40 de voturi, asigurăm împreună acele voturi, ca să treacă guvernul, şi după aceea fiecare îşi vede de treabă. Este şi această posibilitate pentru fiecare dintre noi. Cam aşa văd eu în acest moment lucrurile”, a precizat Kelemen Hunor.