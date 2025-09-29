Administrația lui Vladimir Putin acuză Republica Moldova că a împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze

Kremlinul a acuzat, luni, autorităţile moldovene că au împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze, deschizând doar două secţii de votare pentru alegătorii aflaţi în Federaţia Rusă, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Partidul pro-UE aflat la putere în Moldova, PAS, a obţinut o victorie răsunătoare asupra rivalului său pro-rus în alegerile parlamentare de duminică, potrivit rezultatelor oficiale preliminare, ceea ce reprezintă un impuls major pentru moldovenii care doresc aderarea la UE şi desprinderea de sub influenţa Moscovei.

Într-o discuţie telefonică cu reporterii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că moldovenii care trăiesc în Rusia, şi care sunt în mod tradiţional mai înclinaţi să voteze pentru forţele politice pro-ruse din ţara lor, nu au putut să-şi exprime votul.

„Sute de mii de moldoveni au fost privaţi de posibilitatea de a vota în Federaţia Rusă din cauza faptului că doar două secţii de votare le-au fost deschise”, a declarat Peskov.

Întrebat dacă Moscova recunoaşte rezultatele, Peskov a menţionat că unele forţe politice din Moldova au vorbit despre nereguli electorale.

„În primul rând, probabil că moldovenii înşişi ar trebui să rezolve această problemă. Din câte ştim, unele forţe politice îşi exprimă dezacordul. Vorbesc despre posibile încălcări ale legilor electorale”, a spus el.

Aproximativ 500.000 de cetăţeni moldoveni trăiesc în Rusia, susţin oficialii de la Moscova.

Majoritatea ţărilor europene mari, unde, potrivit Moscovei, trăiesc mai puţini moldoveni decât în Rusia, au avut la dispoziţie mai mult de două secţii de votare pentru alegerile de duminică.

Ce spun autoritățile de la Chișinău

Totuși, potrivit autorităţilor moldovene, interesul pentru scrutin al cetățenilor moldoveni aflați în Rusia a fost unul foarte scăzut. Au fost exprimate puţin peste 4.000 de voturi, dintre care aproape două treimi au fost pentru principalul bloc pro-rus.

În schimb, cetăţenii moldoveni care trăiesc în Germania au exprimat peste 38.000 de voturi, în 36 de secţii de votare diferite, majoritatea în favoarea partidului de guvernământ.

În Italia, unde Moldova a avut cele mai multe secţii de vot deschise în diaspora – 75 – au votat 80.103 alegători, iar 77,68% dintre aceştia şi-au dat votul pentru PAS.

Alerte cu bombă în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova

Duminică, în timpul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, au fost lansate mai multe alerte cu bombă, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Autoritățile moldovene au acuzat Rusia că se află în spatele acestor incidente, calificându-le drept un „asalt asupra procesului electoral”.

Alertele au vizat secții de vot din Bruxelles, Roma, Genova, București, Ashville (SUA) și Alicante.

MAE a precizat că instituțiile statului erau pregătite pentru un astfel de scenariu și cooperează cu partenerii internaționali pentru desfășurarea normală a votului.

Maia Sandu: Moldova își apără suveranitatea în fața presiunilor Rusiei

Președintele Maia Sandu consideră că Rusia nu va renunța complet la acțiunile de intimidare și presiune asupra Republicii Moldova.

Totuși, ea a subliniat că „Moldova este o țară mică, dar voinică”, hotărâtă să-și apere suveranitatea și independența.

