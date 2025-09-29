Administrația lui Vladimir Putin acuză Republica Moldova că a împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze

Stiri externe
29-09-2025 | 17:40
dmitri peskov, vladimir putin
Getty

Kremlinul a acuzat, luni, autorităţile moldovene că au împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze, deschizând doar două secţii de votare pentru alegătorii aflaţi în Federaţia Rusă, relatează Reuters, potrivit News.ro.

autor
Claudia Alionescu

Partidul pro-UE aflat la putere în Moldova, PAS, a obţinut o victorie răsunătoare asupra rivalului său pro-rus în alegerile parlamentare de duminică, potrivit rezultatelor oficiale preliminare, ceea ce reprezintă un impuls major pentru moldovenii care doresc aderarea la UE şi desprinderea de sub influenţa Moscovei.

Într-o discuţie telefonică cu reporterii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că moldovenii care trăiesc în Rusia, şi care sunt în mod tradiţional mai înclinaţi să voteze pentru forţele politice pro-ruse din ţara lor, nu au putut să-şi exprime votul.

Sute de mii de moldoveni au fost privaţi de posibilitatea de a vota în Federaţia Rusă din cauza faptului că doar două secţii de votare le-au fost deschise”, a declarat Peskov.

Întrebat dacă Moscova recunoaşte rezultatele, Peskov a menţionat că unele forţe politice din Moldova au vorbit despre nereguli electorale.

Citește și
alegeri moldova
Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar

În primul rând, probabil că moldovenii înşişi ar trebui să rezolve această problemă. Din câte ştim, unele forţe politice îşi exprimă dezacordul. Vorbesc despre posibile încălcări ale legilor electorale”, a spus el.

Aproximativ 500.000 de cetăţeni moldoveni trăiesc în Rusia, susţin oficialii de la Moscova.

Majoritatea ţărilor europene mari, unde, potrivit Moscovei, trăiesc mai puţini moldoveni decât în Rusia, au avut la dispoziţie mai mult de două secţii de votare pentru alegerile de duminică.

Ce spun autoritățile de la Chișinău

Totuși, potrivit autorităţilor moldovene, interesul pentru scrutin al cetățenilor moldoveni aflați în Rusia a fost unul foarte scăzut. Au fost exprimate puţin peste 4.000 de voturi, dintre care aproape două treimi au fost pentru principalul bloc pro-rus.

În schimb, cetăţenii moldoveni care trăiesc în Germania au exprimat peste 38.000 de voturi, în 36 de secţii de votare diferite, majoritatea în favoarea partidului de guvernământ.

În Italia, unde Moldova a avut cele mai multe secţii de vot deschise în diaspora – 75 – au votat 80.103 alegători, iar 77,68% dintre aceştia şi-au dat votul pentru PAS.

Alerte cu bombă în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova

Duminică, în timpul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, au fost lansate mai multe alerte cu bombă, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Autoritățile moldovene au acuzat Rusia că se află în spatele acestor incidente, calificându-le drept un „asalt asupra procesului electoral”.

Alertele au vizat secții de vot din Bruxelles, Roma, Genova, București, Ashville (SUA) și Alicante.

MAE a precizat că instituțiile statului erau pregătite pentru un astfel de scenariu și cooperează cu partenerii internaționali pentru desfășurarea normală a votului.

Maia Sandu: Moldova își apără suveranitatea în fața presiunilor Rusiei

Președintele Maia Sandu consideră că Rusia nu va renunța complet la acțiunile de intimidare și presiune asupra Republicii Moldova.

Totuși, ea a subliniat că „Moldova este o țară mică, dar voinică”, hotărâtă să-și apere suveranitatea și independența.

Hotelul din Prahova care a ars nu avea autorizații și fusese închis de ISU. Tinerele decedate erau angajate

Sursa: News.ro

Etichete: kremlin, Republica Moldova, voturi, acuzatii, alegeri parlamentare, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 29-09-2025 17:32

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%

Moldovenii au votat, duminică, componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00.

Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar
Stiri externe
Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar

Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 nu au exit- poll-uri oficiale, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins singura solicitare depusă pentru organizarea unui sondaj la ieșirea de la urne

Alegeri în Republica Moldova, 2025. Analist: ”În Moldova nu a apărut niciun Făt-Frumos, ca în România cu Călin Georgescu”
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova, 2025. Analist: ”În Moldova nu a apărut niciun Făt-Frumos, ca în România cu Călin Georgescu”

De la primele ore ale dimineții zilei de 28 septembrie, în Republica Moldova am asistat la un proces electoral desfășurat în mare parte fără incidente majore care să afecteze rezultatul final.

Alegeri în Republica Moldova, 2025. Votant: ”Să mergem, totuși, în Europa, să pot să mă întorc acasă fară frică”
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova, 2025. Votant: ”Să mergem, totuși, în Europa, să pot să mă întorc acasă fară frică”

Ziua votului i-a adus împreună pe cetățenii moldoveni din România, de la tineri studenți până la oameni care au plecat de acasă acum mai bine de 20 de ani. 

Alegeri în Republica Moldova 2025. Maia Sandu acuză ”gruparea criminală Șor” că ”încearcă să împiedice procesul de vot”
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova 2025. Maia Sandu acuză ”gruparea criminală Șor” că ”încearcă să împiedice procesul de vot”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj pe Facebook în care a acuzat ”gruparea criminală Șor” că încearcă să blocheze procesul de vot din Republica Moldova.

Recomandări
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său
Stiri Justitie
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său

Ministerul Justiției a anunțat, luni, într-un comunicat, că - la solicitarea statului român - autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români.  

Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Noi fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN și SRI fac verificări
Stiri actuale
Noi fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN și SRI fac verificări

Ministerul Apărării anunţă că, luni, a fost semnalată, printr-un apel la 112, prezenţa unor fragmente de dronă în judeţul Tulcea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Septembrie 2025

49:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28