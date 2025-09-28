Alegeri în Republica Moldova 2025. Maia Sandu acuză ”gruparea criminală Șor” că ”încearcă să împiedice procesul de vot”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj pe Facebook în care a acuzat ”gruparea criminală Șor” că încearcă să blocheze procesul de vot din Republica Moldova.

Sandu acuză gruparea condusă de Ilan Şor, un politician şi om de afaceri moldovean stabilit în prezent la Moscova, că încearcă să oprească votarea, atât în țară, cât și în străinătate.

Mesajul Maiei Sandu a venit cu 5 ore înainte de închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova. În diaspora, votul are loc până la ora locală 21:00.

”Dragi cetățeni, avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării, evident contra bani. Avem situații de alertă falsă cu bombă în mai multe țări. (...) Avem înregistrate cazuri când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot, pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă. Și avem multe cazuri din rețeaua Șor, încearcă să împiedice procesul de vot mai ales în secțiile unde prezența este mare.

În aceste condiții, voturile voastre, cinstite, pot salva Moldova. Mergeți la vot! În Franța, în Spania, în Olanda, în România, în toate țările în care vă găsiți astăzi acasă și peste hotare mergeți la vot acum, pentru că o să reușiți să votați până se închid secțiile de vot la ora 21. Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari.”, a spus Maia Sandu.

Recent, oligarhul Ilan Şor, condamnat în dosarul furtului unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova şi refugiat la Moscova, a apărut într-o videoconferinţă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

În perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale şi referendumul din toamna anului trecut din Republica Moldova, Ilan Şor a înfiinţat la Moscova cinci companii.

Toate aceste entităţi au fost create în parteneriat cu banca de stat rusească Promsviazbank (PSB), despre care autorităţile de la Chişinău şi mai multe investigaţii jurnalistice susţin că este utilizată de oligarhul fugar pentru a cumpăra voturi în Republica Moldova.

