Alegeri în Republica Moldova 2025. Maia Sandu acuză ”gruparea criminală Șor” că ”încearcă să împiedice procesul de vot”

Stiri externe
28-09-2025 | 16:15
Maia Sandu
Getty

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj pe Facebook în care a acuzat ”gruparea criminală Șor” că încearcă să blocheze procesul de vot din Republica Moldova.

autor
Cristian Matei

Sandu acuză gruparea condusă de Ilan Şor, un politician şi om de afaceri moldovean stabilit în prezent la Moscova, că încearcă să oprească votarea, atât în țară, cât și în străinătate.

Mesajul Maiei Sandu a venit cu 5 ore înainte de închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova. În diaspora, votul are loc până la ora locală 21:00.

”Dragi cetățeni, avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării, evident contra bani. Avem situații de alertă falsă cu bombă în mai multe țări. (...) Avem înregistrate cazuri când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot, pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă. Și avem multe cazuri din rețeaua Șor, încearcă să împiedice procesul de vot mai ales în secțiile unde prezența este mare.

În aceste condiții, voturile voastre, cinstite, pot salva Moldova. Mergeți la vot! În Franța, în Spania, în Olanda, în România, în toate țările în care vă găsiți astăzi acasă și peste hotare mergeți la vot acum, pentru că o să reușiți să votați până se închid secțiile de vot la ora 21. Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari.”, a spus Maia Sandu.

Citește și
alegeri Republica Moldova
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Recent, oligarhul Ilan Şor, condamnat în dosarul furtului unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova şi refugiat la Moscova, a apărut într-o videoconferinţă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

În perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale şi referendumul din toamna anului trecut din Republica Moldova, Ilan Şor a înfiinţat la Moscova cinci companii.

Toate aceste entităţi au fost create în parteneriat cu banca de stat rusească Promsviazbank (PSB), despre care autorităţile de la Chişinău şi mai multe investigaţii jurnalistice susţin că este utilizată de oligarhul fugar pentru a cumpăra voturi în Republica Moldova.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Sursa: Pro TV

Etichete: Maia Sandu, Republica Moldova, ilan șor, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 16:08

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac, mărturisire tulburătoare despre femeia care și-a sacrificat viața pentru el: "A trăit doar pentru mine"
Ion Țiriac, mărturisire tulburătoare despre femeia care și-a sacrificat viața pentru el: "A trăit doar pentru mine"
Citește și...
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, mai mare
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, mai mare

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”
Stiri externe
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Un cuplu din Republica Moldova a mers la urne chiar în ziua nunții. Cum au reacționat oamenii. FOTO
Stiri Diverse
Un cuplu din Republica Moldova a mers la urne chiar în ziua nunții. Cum au reacționat oamenii. FOTO

Un cuplu din Ialoveni, R. Moldova a mers la vot chiar în ziua nunții lor.

Maia Sandu, apel la cetățenii moldoveni din diaspora: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova
Stiri externe
Maia Sandu, apel la cetățenii moldoveni din diaspora: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova

Președinta Maia Sandu le-a cerut duminică moldovenilor din diasporă să iasă la vot la alegerile parlamentare pentru a „păzi Moldova” și a nu lăsa „pe alții să fure viitorul țării”.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, mai mare
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, mai mare

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută
Stiri externe
Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută

Ministerul Apărării din Rusia a afirmat duminică că a lovit instalaţii militare din Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Kievul a denunţat un atac masiv cu sute de drone şi zeci de rachete, informează EFE.

 

Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”
Stiri externe
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Septembrie 2025

02:05:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:30

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28