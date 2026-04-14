Rachetele au urmat „traiectoriile de zbor definite deasupra Mării de Vest a Coreei și și-au lovit țintele cu o precizie extremă" anunță marți agenția oficială KCNA, relatează AFP preluat de news.ro.

Kim Jong Un „și-a exprimat marea satisfacție față de consolidarea capacității acțiunii strategice a armatei noastre" și a reafirmat că întărirea forței de disuasiune nucleară este „sarcina prioritară cea mai importantă". El a inspectat în repetate rânduri, începând din luna trecută, distrugătorul Choe Hyon și nave similare arată sursa citată.

Analiștii interpretează lansările drept un avertisment direct la adresa SUA. „Aceste tiruri sunt un mesaj adresat în mod direct Washingtonului, care transmite că Nordul va putea să paralizeze în mod eficient o flotă de nave și de portavioane americane pe timp de război", estimează Lim Eul-chul de la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud.

„O diferență frapantă față de Iran este că rachetele sale de croazieră antinavă sunt concepute să transporte ogive nucleare tactice", precizează el.

Un deputat sud-coreean, Yoo Yong-won, a dezvăluit luna aceasta, pe baza imaginilor satelitare, că Nordul „este pe cale să-și accelereze modernizarea forțelor navale cu ajutorul militar al Rusiei".

Coreea de Nord a trimis militari și material de artilerie pentru a susține invazia Ucrainei de către Rusia și primește în schimb ajutor tehnologic și militar de la Moscova, estimează experții.