Unul dintre suspecţii în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti din Muzeul Drents a declarat, marţi, în prima zi a judecării pe fond a procesului, de la Assen, că rolul său s-a limitat la a face rost de o maşină şi la a cumpăra diverse obiecte, fără să ştie că acestea urmau să fie folosite pentru furtul unor obiecte de artă. „Situaţia în care mă aflu acum este nedreaptă”, a declarat Bernhard Z., care a negat că ar fi fost prezent la spargerea propriu-zisă.

Bernhard Z., în vârstă de 35 de ani, din Heerhugowaard, neagă că ar fi fost prezent la spargerea de la începutul anului trecut, din Muzeul Drents, a coifului de la Coţofeneşti, o piesă de o valoare inestimabilă veche de 2.500 de ani din patrimoniul românesc, precum şi a trei brăţări dacice de aceeaşi factură.

Obiectele de aur din patrinoniul României au fost furate din Muzeul Drents în dimineaţa zilei de 25 ianuarie 2025, Recent, coiful şi două dintre cele trei brăţări furate au fost recuperate şi returnate României, după ce doi dintre suspecţi au încheiat acorduri cu reprezentanţii Parchetului.

Alături de Bernhard Z., sunt judecaţi şi Chesley W. (37) şi Jan B. (21). Aceştia au încheiat anterior un acord cu Parchetul în schimbul informaţiilor despre pradă şi returnarea comorilor, recuperate pe 1 aprilie şi prezentate public o zi mai târziu.

Potrivit sursei citate, Z. a refuzat să accepte o astfel de înţelegere, el declarând că Parchetul „căuta doar comorile de artă, nu adevărul”. De asemenea, el a criticat modul în care a fost mediatizat cazul şi a acuzat Parchetul că a difuzat informaţii eronate prin intermediul mass-media.

Suspectul a reacţionat vehement la declaraţiile ministrului David van Weel, care ar fi afirmat că şi el era prezent în muzeu în timpul jafului. „Sunt cu adevărat supărat din cauza asta”, a spus el, citat de RTV Drenthe.

El a spus că publicarea fotografiilor şi a numelor suspecţilor, menită să exercite presiune, a avut consecinţe grave pentru familia sa, în special pentru sora sa mai mică.

Deşi neagă că ar fi fost implicat personal în spargere, Z. a recunoscut că bănuia că se vor întâmpla „lucruri necurate”. Se gândea la o spargere, dar nu la un furt de artă de o asemenea amploare. „Situaţia în care mă aflu acum este nedreaptă”, a declarat suspectul, potrivit aceleiaşi surse.

Din motive de securitate, Parchetul nu doreşte să dezvăluie locul în care au fost găsite comorile de artă recuperate. Conţinutul înţelegerilor încheiate cu co-inculpaţii a fost înmânat judecătorilor în mod confidenţial înainte de şedinţă.

Potrivit procurorului, punerea în siguranţă a obiectelor de artă a fost cea mai importantă condiţie în cadrul negocierilor, care se desfăşurau încă din octombrie. A treia brăţară furată este încă de negăsit. „Asta nu înseamnă că am renunţat la căutare”, a subliniat procurorul.

Parte a acordului este faptul că Muzeul Drents renunţă la o cerere de despăgubire şi că Parchetul nu va recupera despăgubiri financiare de la acuzaţi. De asemenea, s-a convenit că nu se va introduce apel.

În timpul şedinţei, inculpaţii au păstrat în mare parte tăcerea. Marţi după-amiază, va fi prezentată cererea de pedeapsă a Parchetului, după care va lua cuvântul apărarea, mai relatează sursa citată, potrivit News.ro.