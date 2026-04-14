Mulți administratori de magazine au supraestimat și pofta, și puterea de cumpărare a clienților. Așa că sunt nevoiți să scape rapid de stocurile de carne proaspătă, dar și de dulciurile care nu mai sunt de sezon.

Aplecați deasupra vitrinei deschise, oamenii care au mers marții la cumpărături au observat că unele alimente sunt cu până la 70% mai ieftine, față de acum o săptămână.

De găsit, găsești, recunosc alți clienți, dacă plătești prețul întreg. Oamenii pleacă cu brațele pline de carne cu cel mult trei zile rămase până expiră.

Pentru unii, zilele acestea sunt și un prilej rar să încerce sortimente mai scumpe. O doamnă a venit după icre de pește... și a plecat cu fudulii de curcan.

Cumpărătoare: „Îmi plac, sunt proaspete. Cine poate, trăiește super din aceste reduceri”.

Ouăle roșii sunt la jumătate de preț. Organele congelate de miel și drobul cu până la 30%

Cumpărători: „Am fost plecați... am revenit și noi, și zic să ne facem o masă de Paști”.

„Un pic de... nu economie, dar de protecție față de mâncarea care se aruncă, în timp ce alții poate mor de foame. Un gest de conștiință, cumva.”

Ofertele de final de sezon sunt în aceeași măsură în avantajul magazinelor cât al clienților. Mii de ouă de ciocolată expiră la anul, dar sezonul lor- teoretic - deja s-a încheiat.

Corespondent PROTV: „Înainte de Paște, iepurii de ciocolată... și de pluș, cu ouă de ciocolată, costau 10 lei. Dacă cei rămași nevânduți ar fi scoși de pe raft și împachetați în paleți, magazinul ar investi întâi timp al angajaților, care înseamnă bani. Apoi, transportul până la firma care face casarea și distrugerea în sine ar costa sume în plus. Și în final iepurii ar ajunge, la 12 lei bucata... pagubă. Cu prețul scăzut la jumătate, magazinul își recuperează măcar investiția, chiar dacă nu face profit.”

Între timp, zeci de mii de cozonaci, donați de marii retaileri, au plecat deja spre Banca de Alimente. Un singur lanț comercial a dat echivalentul a peste 830.000 de porții de mâncare. Suficiente să hrănescă 70.000 de persoane vulnerabile.