FOTO: Momentul în care Kim Jong Un privește zâmbind cum soldații sparg cărămizi cu capul

Kim jong un caramizi 1

Kim Jong Un a privit zâmbind cum soldații săi au spart cărămizi cu capul și au fost loviți în stomac cu lopeți și ciocane, într-un test de evaluare a unui nou tanc din Coreea de Nord.

Cristian Matei

”Respectatul tovarăș Kim Jong Un și-a exprimat marea satisfacție față de testul respectiv, deoarece acesta a servit ca o ocazie de a demonstra cât de excelent este noul nostru tip de MBT (”Main Battle Tank”, ”tancul principal de luptă”, în traducere), și cât de fiabil este ca mijloc de luptă prin acțiuni concrete, nu doar prin cuvinte” - se arată în comunicatul de presă al agenției oficiale de presă nord-coreene.

În același timp, liderul nord-coreean a asistat la o demonstrație a puterii militare a țării sale, arătându-se foarte mulțumit la vederea acestui spectacol, notează Daily Mail.

În cea mai bizară secvență a acestei parade, soldați în haine de camuflaj au spart panouri mari de beton, înainte de a se angaja într-o demonstrație de arte marțiale care s-a încheiat cu o tumbă executată de unul dintre participanți.

În acest timp, un alt soldat a luat un băț lung de lemn și l-a lovit cu putere pe unul dintre combatanți, rupând lemnul în două, în timp ce lupta continua.

Un important politician din Iran afirmă că parlamentul discută retragerea din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare
Un important politician din Iran afirmă că parlamentul discută retragerea din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare

În imagini, Kim poate fi văzut așezat într-un scaun de birou alb, la o masă mare de lemn, comentând spectacolul, în timp ce personalul militar în uniformă râde la comentariile sale.

Într-o altă secvență, participanții țin mai multe plăci de beton deasupra stomacului unui soldat, în timp ce altcineva le sparge în bucăți cu un baros.

Camera s-a îndreptat regulat către liderul nord-coreean, care a părut să se bucure de spectacol.

În altă parte, trupele s-au angajat într-un exercițiu care a implicat aruncarea de lopeți și lovirea cu ciocane a abdomenelor încordate ale colegilor.

Kim jong un caramizi 1
Un important politician din Iran afirmă că parlamentul discută retragerea din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare

Un important politician din Iran afirmă că parlamentul discută retragerea din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare

Forbes: În Rusia, pentru prima dată în 25 de ani, a scăzut numărul magazinelor

Forbes: În Rusia, pentru prima dată în 25 de ani, a scăzut numărul magazinelor

Kremlinul neagă că ar planifica o nouă mobilizare pentru războiul din Ucraina. „Acest subiect nu se află pe ordinea de zi"

Kremlinul neagă că ar planifica o nouă mobilizare pentru războiul din Ucraina. „Acest subiect nu se află pe ordinea de zi"

Horoscop 30 martie 2026, cu Neti Sandu. O sumă de bani din trecut va ajunge la voi

Horoscop 30 martie 2026, cu Neti Sandu. O sumă de bani din trecut va ajunge la voi

Puterea nucleară care negociază cu Iranul pacea propusă de Trump. Ar putea intra în război, dar Teheranul are încredere în ea

Puterea nucleară care negociază cu Iranul pacea propusă de Trump. Ar putea intra în război, dar Teheranul are încredere în ea

Trei bărbați și doi adolescenți au murit într-un accident cu două camioane şi un autoturism, în județul Cluj. VIDEO

Trei bărbați și doi adolescenți au murit într-un accident cu două camioane şi un autoturism, în județul Cluj. VIDEO

Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”

Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare"

Ciclonul Deborah a făcut prăpăd în mai multe județe din România. A plouat în 48 de ore cât în două luni de primăvară

Ciclonul Deborah a făcut prăpăd în mai multe județe din România. A plouat în 48 de ore cât în două luni de primăvară

Insula din Europa pe care mulți turiști o compară cu Maldive. Peisaje spectaculoase și prețuri accesibile. GALERIE FOTO

Insula din Europa pe care mulți turiști o compară cu Maldive. Peisaje spectaculoase și prețuri accesibile. GALERIE FOTO

Președintele Lukașenko i-a făcut un cadou neobișnuit lui Kim Jong Un: ”Pentru cazul în care ar apărea vreun dușman”

Sursa: Daily Mail

VIDEO. Președintele Lukașenko i-a făcut un cadou neobișnuit lui Kim Jong Un: ”Pentru cazul în care ar apărea vreun dușman”
VIDEO. Președintele Lukașenko i-a făcut un cadou neobișnuit lui Kim Jong Un: ”Pentru cazul în care ar apărea vreun dușman”

Liderii Coreei de Nord și ai Belarusului, Kim Jong Un și Alexander Lukașenko, au făcut schimb de cadouri, după discuțiile purtate la Phenian.

Scrisoarea adresată de Kim Jong Un lui Vladimir Putin. Promisiunea în scris făcută aliatului său de la Kremlin
Scrisoarea adresată de Kim Jong Un lui Vladimir Putin. Promisiunea în scris făcută aliatului său de la Kremlin

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asigurat Rusia de sprijinul "de neclintit" al ţării sale, într-o scrisoare de mulţumire adresată omologului său rus, Vladimir Putin, a relatat miercuri presa de stat de la Phenian, scrie AFP.

Kim Jong-un, reales în funcția supremă de președinte al Afacerilor de Stat. „Voința și dorința unanimă a întregului popor”
Kim Jong-un, reales în funcția supremă de președinte al Afacerilor de Stat. „Voința și dorința unanimă a întregului popor”

Adunarea Populară Supremă a Republicii Populare Democrate Coreene l-a reales pe Kim Jong-un în funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri de Stat.

Trump afirmă că SUA poartă negocieri cu Iranul ”în mod direct și indirect”: 20 de nave cu petrol trec prin Strâmtoarea Ormuz
Trump afirmă că SUA poartă negocieri cu Iranul ”în mod direct și indirect”: 20 de nave cu petrol trec prin Strâmtoarea Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică seara că „multe ținte” au fost distruse în Iran și că este încrezător în producerea unei „schimbări de regim”.

Viituri pe Putna, cod roșu de pagube. Vrancea, printre județele cu cele mai puține asigurări obligatorii ale locuințelor
Viituri pe Putna, cod roșu de pagube. Vrancea, printre județele cu cele mai puține asigurări obligatorii ale locuințelor

Viiturile de luni de pe râul Putna readuc în atenție problema contractelor PAD, de asigurare obligatorie a locuințelor. Mai puțin de un sfert din locuințele României sunt asigurate astfel, iar Vrancea este printre județele cu cele mai puține polițe. 

Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”

În primele două luni ale anului s-au vândut cu 20% mai puține locuințe față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

