FOTO: Momentul în care Kim Jong Un privește zâmbind cum soldații sparg cărămizi cu capul

”Respectatul tovarăș Kim Jong Un și-a exprimat marea satisfacție față de testul respectiv, deoarece acesta a servit ca o ocazie de a demonstra cât de excelent este noul nostru tip de MBT (”Main Battle Tank”, ”tancul principal de luptă”, în traducere), și cât de fiabil este ca mijloc de luptă prin acțiuni concrete, nu doar prin cuvinte” - se arată în comunicatul de presă al agenției oficiale de presă nord-coreene.

În același timp, liderul nord-coreean a asistat la o demonstrație a puterii militare a țării sale, arătându-se foarte mulțumit la vederea acestui spectacol, notează Daily Mail.

În cea mai bizară secvență a acestei parade, soldați în haine de camuflaj au spart panouri mari de beton, înainte de a se angaja într-o demonstrație de arte marțiale care s-a încheiat cu o tumbă executată de unul dintre participanți.

În acest timp, un alt soldat a luat un băț lung de lemn și l-a lovit cu putere pe unul dintre combatanți, rupând lemnul în două, în timp ce lupta continua.

În imagini, Kim poate fi văzut așezat într-un scaun de birou alb, la o masă mare de lemn, comentând spectacolul, în timp ce personalul militar în uniformă râde la comentariile sale.