Țara noastră are de plătit nu mai puțin de 600 de milioane de euro, după ce a pierdut procesul cu gigantul farmaceutic. Litigiul a apărut după ce autoritățile de la București nu au mai achiziționat 29 de milioane de doze de ser, comandate în timpul pandemiei de COVID-19. Acum, a venit nota de plată, iar responsabilii spera să transforme pierderea într-un câștig.

Responsabilii de la sănătate și finanțe se vor întâlni la Washington cu reprezentanții companiei Pfizer. Vor să-i convingă să ne dea medicamente inovative de 600 de milioane de euro cât ar trebui să plătească statul român după ce a pierdut procesul deschis de Pfizer la Bruxelles.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Sperăm că odată cu inițierea negocierii cu compania să se oprească dobânzile în primul rând și în al doilea rând să reușim să introducem în sistem medicamente noi de care oamenii au nevoie, în speical în zona de ocologie și de boli rare, pe care noi nu le avem, dar compania le produce”.

Pfizer este unul dintre liderii globali în biotehnologie și produce numeroase medicamente inovative pentru cancer, boli rare sau infecții respiratorii.

Corespondent PRO TV: „De exemplu, în acest moment, producătorul așteaptă aprobare de la autoritățile din România pentru un medicament inovativ folosit în tratarea mielomului multiplu. Este un tratament prescris atunci când alte medicamente nu mai dau rezultate. Dar și pentru un vaccin pentru combaterea virusului sincițial respirator care a afectat mii de persoane în sezonul gripal, în special copii. Vorbim de un virus respirator care poate provoca bronșite și pneumonii severe.''

Compania are și un antibiotic de ultimă generație folosit ca ultimă variantă în combaterea bacteriilor multirezistente. Dar și un medicament nou pentru hemofilie. Niciunul dintre acestea nu este decontat deocamdată în România.

În prezent, compania Pfzier are aproape 100 de medicamente în studii clinice, iar peste 30 sunt în faza 3, adică testate pe pacienți. Sunt medicamente inovatoare care pot reprezenta ultima șansă pentru pacienți, atunci când alte tratamente nu mai dau rezultate.

Astfel de doctorii ar putea ajunge pe lista celor decontate, dacă gigantul farmaceutic va accepta să le producă pentru România în locul celor 29 de milioane de doze de vaccin anti-covid, contractate în timpul pandemiei, dar neachitate.