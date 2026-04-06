Potrivit Associated Press, aceasta este cea mai directă evaluare a sa de până acum, cu privire la ascensiunea statutului politic al fiicei lui Kim Jong Un, despre care consideră că ar putea prelungi domnia familiei sale până la a patra generație.

Fata, numită de mass-media de stat „cea mai iubită” sau „cea mai respectată” dintre copiii lui Kim, l-a însoțit pe tatăl său la numeroase evenimente de mare anvergură încă de la sfârșitul anului 2022, stârnind speculații în străinătate că ar fi pregătită pentru a deveni viitorul lider al Coreei de Nord.

Într-o ședință cu ușile închise la Adunarea Națională, directorul Serviciului Național de Informații (SNI) din Coreea de Sud, Lee Jong-seok, a declarat că fata ar putea fi considerată succesoarea lui Kim, ca răspuns la întrebările parlamentarilor cu privire la statutul ei politic, potrivit lui Lee Seong Kweun, unul dintre parlamentarii care au participat la ședință.

Întrebat despre posibile proteste din partea surorii lui Kim, Kim Yo Jong, care a fost considerată mult timp figura numărul 2 a Coreei de Nord, directorul SNI a răspuns că aceasta nu deține puteri substanțiale, a declarat parlamentarul Lee într-o ședință. El a menționat că SNI se bazează pe „informații de încredere” nespecificate.

La începutul anului 2024, agenția a descris-o pe fată ca fiind moștenitoarea probabilă a tatălui său, aceasta fiind prima sa evaluare oficială privind posibila pregătire a acesteia pentru a deveni următorul lider al Coreei de Nord. În februarie anul acesta, agenția a transmis că este de părere că ea este aproape de a fi desemnată viitorul lider al țării.

Unii observatori nu sunt de acord cu evaluarea SNI, afirmând că societatea extrem de patriarhală a Coreei de Nord nu va accepta probabil o femeie în funcția de lider. Aceștia au mai spus că Kim, în vârstă de 42 de ani, este prea tânăr pentru a-și numi succesorul, o evoluție care i-ar putea slăbi controlul asupra puterii.

Se pare că fetița se numește Kim Ju Ae și are aproximativ 13 ani, însă mass-media de stat din Coreea de Nord nu a făcut publice astfel de detalii personale.

Numele ei, așa cum a fost menționat, se bazează pe relatarea fostului star al NBA, Dennis Rodman, care și-a amintit că a ținut-o în brațe pe fiica mică a lui Kim Jong Un în timpul unei vizite la Phenian în 2013.

Coreea de Nord a fost condusă succesiv de membrii de sex masculin ai familiei Kim

Înființată în 1948, Coreea de Nord a fost condusă succesiv de membrii de sex masculin ai familiei Kim. Kim Jong Un a moștenit puterea la moartea tatălui său, Kim Jong Il, la sfârșitul anului 2011.

Kim Jong Il a preluat puterea după ce tatăl său și fondatorul statului, Kim Il Sung, a murit în 1994.

Printre aparițiile publice recente ale tinerei se numără conducerea unui tanc în timpul antrenamentelor militare supravegheate de tatăl ei și folosirea unor pistoale de către cei doi în timpul unei vizite la o fabrică de muniție ușoară.

În cadrul briefingului de luni, SNI a transmis că autoritățile nord-coreene par să fi organizat astfel de evenimente pentru a-i consolida credibilitatea militară și pentru a „dispărea scepticismul cu privire la o succesoare femeie”, a spus parlamentarul Lee.