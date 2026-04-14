Deși au fost și mici scăderi este deja a opta lună consecutivă, în care inflația anuală se menține peste 9 procente. Mai grav este că efectele scumpirilor de la pompă, spun economiștii, se vor transmite în toată economia.

În luna martie, inflația anuală a urcat la 9,9%.

Femeie: „Cam toate s-au scumpit. Din coșul de cumpărături am tot tăiat, cât să putem să ne drămuim cât mai bine bugetul”.

Cel mai mult a crescut prețul cafelei, cu peste 23%, față de luna martie a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În top apar și fructele proaspete. Laptele și pâinea s-au scumpit de asemenea cu aproape 10 procente.

În funcție de ce cumpără fiecare, oamenii au văzut creșteri mari și la alte categorii.

Femeie: „Detergenții s-au scumpit față de anul trecut, cu 5-10 lei. Am pus un pic mai puțin detergent și am luat unul mai concentrat”.

În materie de servicii, am dat mai mult cu 24% pe biletele CFR. Serviciile de apă, canal și salubritate, dar și cele de igienă și cosmetică înregistrează scumpiri de peste 14%.

La mărfurile nealimentare, pe primul loc se menține energia electrică, după eliminarea plafoanelor. În top apar acum și carburanții.

Deși prețurile au urcat considerabil la benzinării, creșterea nu a fost integrată complet încă în inflație. Potrivit datelor INS, în martie, față de luna februarie, combustibilii au înregistrat o creștere de preț de 6,5%. Și față de luna martie a anului trecut majorarea a fost de aproape 13 procente.

Potrivit specialiștilor, efectele complete ale scumpirii carburanților le vom vedea abia din aprilie.

Adrian Codirlașu, președinte CFA România: „Prețul combustibilului și în general al energiei, pentru că și pe partea de gaz metan au fost creșteri de prețuri, probabil vor fi pe partea de electricitate. Tot ce înseamnă energie vor fi creșteri, astea sunt efecte de primă rundă. Dar urmează apoi și efectele de runda a doua, pentru că energia e înglobată în orice bun sau serviciu. O creștere de prețuri în întreaga economie”.

Banca Națională a României anunțase o prăbușire a inflației în a doua parte a anului, dar având în vedere efectele războiului din Iran, prognoza ar putea fi schimbată. Acum, potrivit estimărilor economiștilor, inflația anuală ar putea urca peste 10% în aprilie, urmând ca până la finalul lui 2026 să coboare, spre 8%.