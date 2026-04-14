A făcut greșeală să le reproșeze unor tineri ca nu este normal să vandalizeze un magazin. Un minor de 17 ani, considerat autorul crimei, este și el după gratii.

Tragedia s-a petrecut în orașul Massa din Toscana, chiar în noaptea în care cei 1.500 de români din comunitate sărbătoreau Învierea. Atacul a avut loc într-o piațetă din centru. Bărbatul ucis se numea Giacomo Bongiorni și era tâmplar.

Era pe stradă împreună cu logodnica sa, fiul lor de 11 ani și un cumnat când - potrivit presei italiene - a cum niște tineri aruncau sticle și pahare înspre un magazin. Cumnatul lui Giacomo le-ar fi spus să înceteze, dar respectivii ar fi devenit agresivi.

Mama logodnicei: „I-au lovit pe amândoi. Au fost înconjurați. Totul s-a întâmplat în două minute."

Cumnatul lui Giacomo a căzut la pământ și a suferit mai multe fracturi. În schimb Giacomo a primit pumnul fatal- potrivit anchetatorilor- de la un adolescent italian, practicant de box.

Robert Deleanu, consilier local, Massa: „Era angajat la o firmă foarte mare. Doi copii, o fată de 18 ani și unul de 11 ani, care din păcate era prezent și l-a văzut pe tatăl sau murind."

Incidentul a fost suprins de camerele de supraveghere instalate în zonă. Suspectul principal care are doar 17 ani a fost arestat pentru omor. Și cei doi români care îl însoțeau sunt închiși pentru complicitate. Unul are 23 de ani, celălalt 19.

Robert Deleanu, consilier local, Massa: „Din grupul agresorilor făceau parte cei doi cetățeni români majori. Băiatul de 23 de ani locuiește în alt oraș. Băiatul de 19 ani, unii dintre conaționalii noștri spun că era un băiat liniștit, alții spun că avea deja antecedente penale."

Tinerii ar fi declarat în fața anchetatorilor că s-au aparat. Încă doi adolescenți, ambii italieni sunt cercetați dar în stare de libertate.

În oraș, localnicii au participat la o procesiune, în memoria bărbatului ucis.