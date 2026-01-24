De mai multe săptămâni, locuitorii capitalei ucrainene Kiev trăiesc în condiții tot mai grele, după ce atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat orașul fără electricitate și încălzire, pe fondul unor temperaturi care au coborât mult sub zero grade. Potrivit primarului Vitali Klitschko, peste 2.600 de blocuri erau încă nealimentate cu agent termic pe 22 ianuarie, iar tot mai multe familii aleg să părăsească orașul.

Majoritatea școlilor și instituțiilor de învățământ din capitală au prelungit vacanța de iarnă până la 1 februarie. Guvernul speră că energia economisită astfel va putea fi redistribuită către zonele rezidențiale.

Potrivit lui Klitschko, aproximativ 600.000 din cei 3,6 milioane de locuitori ai Kievului ar fi părăsit orașul de când Rusia a intensificat atacurile pe 9 ianuarie. Biroul de presă al primarului afirmă că această cifră se bazează pe datele privind utilizarea telefoanelor mobile, ceea ce înseamnă că în prezent în Kiev sunt cu 600.000 de telefoane mai puțin în funcțiune decât în mod obișnuit, notează DW.

Administrația militară din Kiev contestă însă aceste cifre, susținând că sunt prea mari. Există dezacorduri cu privire la cea mai bună metodă de a măsura numărul real de persoane care au părăsit orașul.

Mai mult, autoritățile din Kiev au furnizat mese calde cetățenilor vulnerabili, în special pensionarilor și persoanelor cu dizabilități.

Pe 13 ianuarie, primarul Klitschko a anunțat că a dat instrucțiuni administratorilor orașului să furnizeze zilnic o masă caldă locuitorilor nevoiași care erau înregistrați în districtele lor. „Aceștia sunt în principal persoane în vârstă care locuiesc singure”, a spus Klitschko.

Între timp, inginerii ucraineni își riscă viața pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, apă și căldură pentru civili, chiar dacă vremea severă le îngreunează foarte mult munca.

Potrivit lui Roman Nitsovych, director de cercetare la grupul de reflecție ucrainean DiXi Group, aproximativ 20 % din apartamentele din Kiev nu au în prezent încălzire.

„Este nevoie de timp pentru a reconecta toată lumea”, observă Nitsovych. „Poate dura una sau două săptămâni.” În prezent, centralele termice mai mici fac eforturi mari și „chiar și atunci când alimentarea cu căldură va fi restabilită, nu va fi posibilă furnizarea de energie la capacitate maximă”, spune el.

Mai rău încă, în clădirile în care conductele sau radiatoarele au explodat din cauza înghețării apei, probabil că nu va fi căldură până în primăvară, spune Nitsovych. De asemenea, spune el, sistemele de încălzire ale întregilor blocuri de apartamente vor trebui înlocuite.

