CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval

Ultima dată când preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, a fost certat de gazdele sale americane, i s-a refuzat prânzul planificat şi i s-a cerut brusc să plece, relatează CNN.

„Poate reveni când va fi pregătit pentru pace”, a declarat preşedintele Donald Trump după eşecul întâlnirii.

Şase luni mai târziu, Zelenski se întoarce luni la Casa Albă pentru a afla mai multe detalii despre summitul din Alaska dintre Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin — şi pentru a afla exact cum vede preşedintele SUA pacea în Ucraina.

În timpul întâlnirii din februarie, Trump i-a spus lui Zelenski: „Nu ai tu cărţile în mână”.

După summitul lui Trump cu Putin din Alaska, este neclar cum au fost rearanjate cărţile.

Primele semnale nu au fost primite prea bine, nici de către ucraineni, nici de către oficialii europeni informaţi cu privire la conţinutul summitului de aproape trei ore de la Anchorage. Trump a declarat ulterior că renunţă la speranţa unui armistiţiu imediat, insistând în schimb pentru un acord de pace complet, fără a mai cere mai întâi încetarea bombardamentelor ruseşti.

Aceasta este poziţia opusă celei a liderilor europeni şi a lui Zelenski, care afirmă că Ucraina nu poate fi obligată să negocieze viitorul său în timp ce se află sub atac constant din partea Moscovei.

De asemenea, Trump a părut receptiv la planul lui Putin de concesii teritoriale majore din partea ucrainenilor ca o condiţie pentru încheierea războiului. Trump le-a spus oficialilor europeni la telefon, în timp ce se întorcea la Washington, că Putin nu a renunţat la cererea sa privind întreaga regiune estică Donbas, sugerând că războiul ar putea fi rezolvat rapid dacă Zelenski ar fi de acord să renunţe la ea.

Deschiderea lui Trump cu privire la garanţiile de securitate ale SUA pentru Ucraina odată ce războiul se va încheia a dat speranţe unor oficiali europeni, dar detaliile privind ceea ce este dispus să ofere rămân necunoscute.

O întâlnire cu miză uriașă

Toate acestea vor da naştere la discuţii importante în Biroul Oval luni, în contextul în care Trump face presiuni pentru încheierea unui conflict pe care odată promisese să îl rezolve în prima zi de mandat.

De la scandalul din februarie, Trump şi Zelenski au parcurs un drum lung spre repararea relaţiilor lor.

Liderii europeni, inclusiv preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, i-au oferit lui Zelenski sfaturi privind modul în care să abordeze relaţia cu Trump, sugerându-i o atitudine mai puţin combativă şi manifestări mai deschise de recunoştinţă pentru sprijinul acordat de SUA.

Zelenski şi-a exprimat recunoştinţa pentru invitaţia la Washington, scriind sâmbătă pe X: „Luni, mă voi întâlni cu preşedintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor şi a războiului. Sunt recunoscător pentru invitaţie”.

Liderii europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, sunt aşteptaţi să participe la discuţiile dintre Trump şi Zelenski, care beneficiază de sprijinul Europei.

Prezența NATO la masa discuțiilor

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar putea de asemenea să se deplaseze la Washington pentru întâlnire, a declarat un oficial.

Optica unei invitaţii la Biroul Oval la doar câteva zile după summitul cu Putin din Alaska este semnificativă. În timp ce Putin a fost tratat cu o primire fastuoasă în Anchorage, el nu a fost fotografiat alături de preşedintele SUA în Biroul Oval – o cameră în care nu a mai fost din 2005.

Trump a aplaudat când Putin a coborât pe pistă şi s-a alăturat preşedintelui american în limuzina blindată – o imagine rară pentru orice lider străin, cu atât mai puţin pentru un adversar. Trump a descris discuţiile ca fiind „calde”, iar imaginile din acea zi au subliniat revenirea lui Putin pe scena diplomatică după ce fusese izolat în urma invaziei din Ucraina.

Cu toate acestea, el a fost întâmpinat şi cu o demonstraţie de forţă: un bombardier B-2 a survolat zona, iar patru avioane F-22 Raptor au aterizat lângă Air Force One, aceleaşi avioane folosite pentru a intercepta aeronavele ruseşti atunci când acestea intră în spaţiul aerian american.

Luni va fi prima dată când Zelenski se va întoarce în Biroul Oval de când Trump a declarat că „joacă cu al treilea război mondial”, iar vicepreşedintele JD Vance l-a acuzat pe liderul ucrainean de lipsă de recunoştinţă, întrebându-l: „Ai mulţumit măcar o dată?”. Vance ar urma să participe şi el la întâlnirea de luni.

Îmbunătățirea relației Trump-Zelenski

Însă Trump şi Zelenski s-au întâlnit faţă în faţă de două ori de atunci, iar relaţia lor s-a îmbunătăţit considerabil.

În aprilie, Trump s-a întâlnit pentru scurt timp cu Zelenski la Vatican, înainte de înmormântarea Papei Francisc, iar în iunie, ei s-au întâlnit în marja summitului NATO din Ţările de Jos.

„Ştiţi că am trecut prin momente dificile”, a declarat Trump după întâlnirea cu Zelenski la NATO. „A fost cum nu se poate mai amabil.” „Din întâlnire am înţeles că ar dori să se termine”, a adăugat Trump.

Întâlnirea de la Vatican a fost una intimă, Zelenski şi Trump stând unul lângă altul în Bazilica Sfântul Petru, sub un tablou imens reprezentând botezul lui Iisus.

„Cred că am avut cea mai bună conversaţie cu preşedintele Trump dintre toate cele care au avut loc până acum”, a declarat Zelenski reporterilor după întâlnire.

După întâlnire, Trump a ameninţat cu noi sancţiuni împotriva Rusiei şi a pus la îndoială seriozitatea lui Putin în ceea ce priveşte pacea.

Percepția manipulării lui Trump de către Putin

Dar, câteva luni mai târziu, el a renunţat să aplice noile sancţiuni, iar mulţi oficiali occidentali cred că Putin îl manipulează pe preşedinte, câştigând timp pentru a-şi atinge obiectivele de război.

În mai, după ce Putin a ratat ocazia de a se întâlni cu Zelenski la Istanbul, trimiţând în locul său o delegaţie de rang inferior, Trump a declarat: „Uitaţi, nu se va întâmpla nimic până când Putin şi cu mine nu ne vom întâlni, bine?”

Trump a depăşit acest obstacol, dar obţinerea unei păci durabile rămâne greu de atins.

