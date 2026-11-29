Incendiu de proporții în Belgia. Primăria din Namur a fost distrusă de flăcări
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Un incendiu puternic a distrus în mare parte Primăria din Namur, capitala regiunii valone din Belgia, anunţă duminică pompierii, relatează AFP.
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Incendiul - care nu s-a soldat cu victime - a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, dintr-un motiv încă necunoscut, anunţă pompierii.
„Cea mai mare parte a Primăriei a fost distrusă. Este o dramă absolută", scrie pe Facebook ministrul belgian de Externe Maxime Prévot, originar din Namur.
Maxime Prévot anunţă pagube importante.
„Toate documentele multiplelor servicii nu mai sunt. Serviciile informatice şi serverele sunt out", anunţă el.
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