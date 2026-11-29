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Incendiul - care nu s-a soldat cu victime - a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, dintr-un motiv încă necunoscut, anunţă pompierii.

„Cea mai mare parte a Primăriei a fost distrusă. Este o dramă absolută", scrie pe Facebook ministrul belgian de Externe Maxime Prévot, originar din Namur.

Maxime Prévot anunţă pagube importante.

„Toate documentele multiplelor servicii nu mai sunt. Serviciile informatice şi serverele sunt out", anunţă el.