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Printre problemele invocate de tineri sunt banii și locuința. De altfel, scăderea natalității este un fenomen cu care se confruntă întreaga Europă.

În maternitatea Giulești, cea mai mare din țară, numărul nașterilor a scăzut cu un sfert, în doar 4 ani. De la 4.500 de bebeluși care au venit pe lume în 2021, au ajuns la 3.500 anul trecut. Scăderea natalității este un fenomen îngrijorător.

Imediat după 1860, primul referendum din istoria României, sub Alexandru Ioan Cuza, arăta o populație de 7,8 milioane, în creștere lentă. Zece ani mai târziu, epidemia de holeră ucide o jumătate de milion de oameni în câteva luni. România recuperează lent această pierdere – femeile nășteau mulți copii, însă majoritatea nu rezistau dincolo de primul an de viață.

Abia în pragul Primului Război Mondial populația ajunge la 13 milioane. În următorii patru ani de conflict global, țara noastră pierde 700.000 de militari și civili. Abia după război, creșterea speranței de viață crește masiv sporul natural, iar decretul comunist, care interzice avorturile, aduce România la vârful istoric de 23,2 milioane de locuitori. De atunci, natalitatea n-a mai reușit să compenseze emigrația și rata deceselor.

Potrivit estimărilor, până în 2100 depopularea va întoarce România la indicatorii demografici din 1900, adică zece milioane de locuitori.

Experții avertizează că populația activă va suferi curând efectele celei mai mari creșteri demografice din istoria României – decretul împotriva avortului, după care s-au născut 500 de mii de copii.

Tudorel Andrei, președintele INS: „Rezultatul deciziilor din 1967... Gândiți-vă că vor veni peste câțiva ani decrețeii și, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp, pot să pună presiune asupra sistemului de sănătate, sistemului de pensii”.

Iar tinerii nu se grăbesc să devină părinți, invocă probleme financiare și nevoia unui ajutor. 58% susțin că ar face copii doar dacă sunt implicați și părinții lor. Numai 36% consideră că potrivirea cuplului contează în mărirea familiei.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Continuăm programul FIV și îl extindem. Avem un proiect, servicii integrate în mediul rural, creșe, grădinițe, centre de zi. Și avem creșterea beneficiilor centrate pe copii, consistentă comparativ cu anul anterior. Pot să vă dau exemple, tichetul de grădiniță”.

Ce-i drept, și țările vestice, cum sunt Italia, Franța și Spania, caută soluții pentru declinul demografic al populației autohtone.

Dumitru Sandu, specialist în migrație: „Sporul natural al populației este negativ și merge așa cam de vreo 30 de ani. În felul acesta, populația ar fi scăzut masiv. Nu s-a întâmplat așa, s-a compensat pierderea prin imigrație. Imigrație care a condus la alte probleme”.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în ultimii cinci ani, țara a câștigat 280.000 de locuitori din migrația de lungă durată.