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Supranumit „cel mai nebun pod din lume”, Eshima Ohashi atrage turiști din toate colțurile lumii, dornici să admire construcția și să surprindă fotografii impresionante, potrivit JNTO.

Podul Eshima Ohashi, unul dintre cele mai neobișnuite obiective de infrastructură din Japonia, a devenit o atracție turistică în sine după ce imaginile cu panta sa spectaculoasă au început să circule pe internet.

Inaugurat în 2004, podul traversează lacul Nakaumi pe o distanță de 1,7 kilometri și leagă orașul Sakaiminato, din prefectura Tottori, de insula Eshima, din prefectura Shimane.

📍 Eshima Ohashi Bridge, Japan 🇯🇵 https://t.co/q4A4unBKGV — EchoesOfEarth🌍 (@naturalbeautyi7) September 28, 2026

Supranumit „cel mai nebun pod din lume”, Eshima Ohashi atrage turiști din toate colțurile lumii, dornici să admire construcția și să surprindă fotografii impresionante, potrivit JNTO.

Podul Eshima Ohashi, unul dintre cele mai neobișnuite obiective de infrastructură din Japonia, a devenit o atracție turistică în sine după ce imaginile cu panta sa spectaculoasă au început să circule pe internet.

Inaugurat în 2004, podul traversează lacul Nakaumi pe o distanță de 1,7 kilometri și leagă orașul Sakaiminato, din prefectura Tottori, de insula Eshima, din prefectura Shimane.

Privit dinspre Shimane, podul pare să urce abrupt spre cer, oferind impresia unei construcții cu o înclinație extremă. În realitate, panta este de 6,1% pe partea dinspre Shimane și de 5,1% pe partea dinspre Tottori.

Eshima Ohashi este cel mai mare pod din Japonia construit pe o structură rigidă de tip cadru și al treilea ca dimensiune din lume.

Cum ajungi la spectaculosul pod din Japonia

Obiectivul poate fi vizitat cu trenul, urmat de o plimbare pe jos, sau cu bicicleta. Podul se află la aproximativ doi kilometri de gara Sakaiminato, distanță care poate fi parcursă în circa 30 de minute.

Turiștii pot traversa podul pe jos sau cu bicicleta, având ocazia să admire peisajele din jur și întinderea lacului Nakaumi.

Faima podului a depășit de mult granițele Japoniei. Eshima Ohashi a apărut inclusiv într-o reclamă japoneză la automobilele Daihatsu și a fost prezentat în numeroase publicații online din întreaga lume.

Datorită aspectului său neobișnuit, construcția este numită frecvent „cel mai nebun pod” sau „cel mai înfricoșător pod din lume”.

Cei care vor să obțină fotografia devenită celebră pe internet trebuie să se poziționeze în apropierea magazinului de proximitate de la intersecția aflată pe partea dinspre prefectura Shimane. Din acest unghi, podul pare mult mai abrupt decât este în realitate.

Odată ajunși pe pod, vizitatorii pot admira panorama lacului Nakaumi, iar în zilele cu vizibilitate bună pot vedea și muntele Daisen.

Pentru o experiență și mai interesantă, turiștii au la dispoziție telescoape și binocluri pe care le pot folosi gratuit pentru a explora peisajul.