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Printre acestea se numără o nouă specie de monstru marin cu 20 de brațe, misterul „cascadelor sângerânde” ale continentului, acum elucidat, și structuri ascunse găsite adânc sub suprafață, scrie Indy 100.

Acum, se vorbește despre rămășițe umane descoperite în Antarctica în 1985, care încă nu au primit o explicație adecvată, cercetătorii considerând că persoana în cauză – o femeie – era probabil originară din Chile și a murit cu mai bine de un secol în urmă, undeva între 1819 și 1825.

Cercetătorul a găsit craniul pe o plajă

Daniel Torres Navarro, de la Universitatea din Chile, a declarat că a descoperit rămășițele umane – mai precis, un craniu – pe plaja Yamana (da, Antarctica are „plaje”, deși nu de tipul celor obișnuite), situată pe Insula Livingston, la 7 ianuarie 1985.

A găsit rămășițele în timp ce strângea deșeuri marine de pe plajă.

Potrivit IFLScience, Torres scrie în articolul său: „Referindu-mă la posibilele origini ale acestor rămășițe umane, aș dori să avansez ipoteza că, din motive necunoscute, femeia ar fi putut face parte dintr-un grup de vânători de foci din secolul al XIX-lea care au abandonat-o la fața locului. O altă posibilitate este ca ea să fi murit la bordul unei nave și să fi fost îngropată în mare, așa cum era obiceiul pe vremea aceea. Acest lucru ar fi putut determina ca trupul să fie transportat de curenți și furtuni până pe plajă, unde a fost devorat de animale necrofage (petrelul uriaș, Macronectes giganteus; skua, Catharacta lonnbergi; pescărușul de alge, Larus dominicanus și pescărușul cu cioc învelit, Chionis alba).”

Torres a avansat două ipoteze

Torres menționează că, în urma unor căutări suplimentare, nu au fost găsiți cei doi incisivi centrali ai scheletului, precum și mandibula și vertebrele.

El scrie: „Păsările ar fi putut separa craniul de restul corpului, ceea ce ar fi dus la pierderea mandibulei și a dinților lipsă. Oasele ar fi putut fi apoi împrăștiate pe o suprafață extinsă și îngropate sub nisip. Indiferent de lanțul de evenimente, până în prezent au fost găsite doar rămășițele menționate aici.”