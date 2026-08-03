Incendiile de pădure au devastat un oraș din SUA. Sute de clădiri au fost distruse, iar mii de oameni au fost evacuați | FOTO

„Sute de locuinţe şi structuri au fost pierdute. Evaluăm în continuare posibilitatea ca vieţi să fi fost pierdute”, a anunţat duminică, într-o conferinţă de presă, primăriţa acestui oraş situat în nord-vestul Statelor Unite, Lisa Brown, potrivit News.ro.

Imagini AFP filmate duminică surprind case făcute scrum, vehicule calcinate şi locuri înnegrite după trecerea focului. „Să conduci pur şi simplu şi să te uiţi la case este unul dintre cele mai sfâşietoare lucruri pe care le-am văzut în viaţa mea”, a declarat pentru AFP un locuitor din Spokane, Geoff Beadles, care a fugit de acasă împreună cu logodnica sa şi cei doi câini.

Şeriful local, John Nowels, a anunţat că nicio victimă nu a fost înregistrată pentru moment, dar că acest lucru se poate schimba „din cauza amplorii” catastrofei.

Trei incendii sunt active în Spokane şi în împrejurimi şi au devastat aproximativ 2.180 de hectare, potrivit CNN. Cel mai important dintre aceste incendii, denumit Old Trails Fire, a trecut râul Spokane sâmbătă după-amiază şi a pătruns în acest oraş cu aproximativ 230.000 de locuitori.

Starea vremii s-a mai îmbunătăţit duminică, atunci când vântul a scăzut în intensitate. Însă niciunul dintre cele trei incendii nu este controlat în prezent.



