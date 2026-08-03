Incendiile de pădure au devastat un oraș din SUA. Sute de clădiri au fost distruse, iar mii de oameni au fost evacuați | FOTO

„Sute de locuinţe şi structuri au fost pierdute. Evaluăm în continuare posibilitatea ca vieţi să fi fost pierdute”, a anunţat duminică, într-o conferinţă de presă, primăriţa acestui oraş situat în nord-vestul Statelor Unite, Lisa Brown, potrivit News.ro.
Imagini AFP filmate duminică surprind case făcute scrum, vehicule calcinate şi locuri înnegrite după trecerea focului. „Să conduci pur şi simplu şi să te uiţi la case este unul dintre cele mai sfâşietoare lucruri pe care le-am văzut în viaţa mea”, a declarat pentru AFP un locuitor din Spokane, Geoff Beadles, care a fugit de acasă împreună cu logodnica sa şi cei doi câini.
Şeriful local, John Nowels, a anunţat că nicio victimă nu a fost înregistrată pentru moment, dar că acest lucru se poate schimba „din cauza amplorii” catastrofei.
Trei incendii sunt active în Spokane şi în împrejurimi şi au devastat aproximativ 2.180 de hectare, potrivit CNN. Cel mai important dintre aceste incendii, denumit Old Trails Fire, a trecut râul Spokane sâmbătă după-amiază şi a pătruns în acest oraş cu aproximativ 230.000 de locuitori.
Starea vremii s-a mai îmbunătăţit duminică, atunci când vântul a scăzut în intensitate. Însă niciunul dintre cele trei incendii nu este controlat în prezent.
Alertă maximă de evacuare „Go Now” şi stare de urgenţă
Înregistrări video filmate sâmbătă de locuitori au surprins case cuprinse de flăcări sau făcute scrum, în timp ce incendiile alimentate de vânt înaintau necontrolat, în condiţii de caniculă intensă şi de secetă extremă. Cozi de maşini se întindeau pe drumuri, în timp ce locuitorii fugeau de acasă pentru a se adăposti.
Autorităţile au emis o alertă maximă de evacuare, denumită „Go Now” („plecaţi acum”), vizând sectoare vaste din nordul Spokane, unde locuiesc câteva mii de oameni.
„Probabil că erau sute şi sute de maşini”, a declarat pentru AFP Tena Risley, blocată într-un ambuteiaj în timp ce încerca să fugă. Ea a povestit că flăcările au blocat mai multe drumuri în afara oraşului.
Garda Naţională a statului Washington a anunţat pe X că a procedat la o „mobilizare rapidă” a unităţilor sale, pentru a acorda ajutor salvatorilor.
Aproape 3,5 milioane de litri de apă, folosiţi pentru stingerea incendiilor
Acest corp de rezervă al armatei a anunţat, într-un mesaj postat duminică dimineaţă, că forţele sale aeriene au deversat aproximativ 3.497.000 de litri de apă în 137 de ore, pentru a stinge aceste incendii.
Guvernatorul Bob Ferguson a decretat starea de urgenţă şi a subliniat că statul Washington este afectat al patrulea an la rând de secetă.
„Acest an este deja unul dintre cei mai încărcaţi de incendii de pădure înregistraţi vreodată şi nu facem decât să începem luna august”, a declarat comisarul însărcinat cu terenurile publice, Dave Upthegrove, iar modificările climatice creează condiţii favorabile unor incendii de pădure devastatoare.
Sursa:
News.ro
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