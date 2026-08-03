Întâlnirea va avea loc în format online, la ora 12. Sunt două scenarii pe care Guvernul le analizează în aceste zile, în privinţa marilor consumatori industriali.

Scenariul de prevenţie - cel mai optimist. Guvernul speră să găsească înţelegere de la cele 80 de companii, care au avut anul trecut un consum de peste 50.000 de megawaţi-oră. Practic, li se va cere să reducă voluntar consumul de energie între orele 18 şi 23. În caz contrar, se poate ajunge la scenariul de criză, la care autorităţile speră să nu apeleze. Asta pentru că ar însemna deconectarea forţată, de către Dispeceratul Energetic, a marilor consumatori industriali, pentru a nu supraaglomera reţeaua.

Cei mai mari consumatori de energie electrică sunt în sectorul siderurgic, cel al construcţiilor, dar şi în industria auto. Sunt companii care, la capacitatea maximă, pot atinge şi un consum anual de 3 terawaţi-oră, ceea ce reprezintă aproape 10% din consumul României de energie electrică. Pentru companiile aflate în subordinea Guvernului, reducerea consumului de energie în orele de vârf va fi obligatorie. În orice caz, aceste măsuri ar urma să se aplice pentru un termen scurt de timp, aproximativ două săptămâni.