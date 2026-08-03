Elisabeth-Jane Ross, în vârstă de 38 de ani, a fost găsită în cartierul Kypseli din Atena, pe 18 iulie, la câteva zile după ce fusese dată dispărută, potrivit BBC.

Autoritățile elene au deschis o anchetă, cu sprijinul autorităților din Statele Unite, Marea Britanie și Scoția, iar acum au anunțat arestarea unui bărbat în vârstă de 26 de ani. Potrivit informațiilor publicate de BBC, acesta este originar din Afganistan.

Poliția a transmis că suspectul a fost dus joi la sediul poliției, unde „și-a recunoscut faptele”. El a fost arestat sub suspiciunea de omor din culpă, jaf și infracțiuni privind deținerea de arme, însă acuzațiile exacte urmează să fie stabilite în conformitate cu legislația elenă. Potrivit poliției, Elisabeth-Jane Ross, cunoscută de familie drept Lisa, a ajuns în Grecia pe 26 iunie și a locuit în zona Pireu până pe 10 iulie, când a plecat spre o destinație necunoscută din regiunea Attica.

Analizarea imaginilor

După analizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și în urma investigațiilor, anchetatorii au identificat bărbatul de 26 de ani ca fiind implicat în acest caz. Polițiștii susțin că acesta a transportat trupul Lisei într-o valiză până la clădirea abandonată și că ulterior i-a folosit cardurile bancare pentru a retrage bani. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au găsit și confiscat un pistol de tip replică și un cuțit. Lisa locuise inițial în zona Keratsini, aflată la aproximativ 9,5 kilometri vest de centrul Atenei, împreună cu prieteni greci. Ea le spusese acestora că pe 15 iulie urma să meargă în Kypseli, unde se aflau „prietenii” sau cunoștințele sale americane.

Sâmbătă, poliția elenă a anunțat că a urgentat efectuarea analizelor toxicologice pentru a stabili cauza morții, rezultatele urmând să fie disponibile, posibil, în următoarele zile. În mod obișnuit, astfel de analize pot dura de la câteva săptămâni până la câteva luni, în funcție de complexitatea cazului și de volumul de muncă al laboratoarelor de medicină legală. Anchetatorii încearcă, de asemenea, să îi identifice pe prietenii americani ai Lisei, despre care susțin că se aflau și ei în Kypseli.

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, a calificat cazul drept „absolut îngrozitor”. Un purtător de cuvânt al Guvernului Scoției a declarat: „Este o perioadă extrem de dificilă pentru familia lui Elisabeth-Jane Ross și este important ca intimitatea acesteia să fie respectată pe durata anchetei. Oficialii Guvernului Scoției sunt în contact cu familia și cu Ministerul britanic de Externe pentru a se asigura că aceasta beneficiază de sprijinul necesar. Întrucât ancheta este în desfășurare și ține de competența Poliției din Scoția, nu ar fi potrivit să facem alte comentarii.”

Telefonul victimei a continuat să fie folosit după moarte

Poliția este convinsă că valiza nu s-a aflat în acel loc mai mult de 48 de ore înainte de a fi descoperită și crede că Ross a murit în apropiere, în cartierul Kypseli, deși anchetatorii evită, deocamdată, să califice oficial cazul drept omor.

„Există întotdeauna posibilitatea ca ea să fi murit, iar apoi trupul să fi fost ascuns dintr-un anumit motiv”, a spus Dimoglidou. „Prioritatea noastră este să aflăm cine a abandonat valiza. Persoana respectivă a avut grijă să nu lase amprente sau ADN.”

Un alt element care complică ancheta este faptul că telefonul mobil al britanicei a continuat să fie utilizat și după presupusa dată a morții.

Tatăl victimei le-a spus polițiștilor că a primit mesaje text de la fiica sa și a crezut că aceasta este în viață până când autoritățile au identificat public trupul, miercuri.