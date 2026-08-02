Unii spun că prețurile sunt corecte pentru ce primesc, alții cred că o zi de vacanță costă prea mult pe litoralul nostru.

Ramona locuiește de 20 de ani în Germania, dar revine în fiecare vară pe litoral cu familia. Anul acesta se aștepta ca prețurile să fie mult mai mari.

Ramona Dobre: „Am avut un pic teamă. Este o perioadă destul de plină și ne-am gândit că o să fie destul de scumpișor, dar, din contră.”

Stroe Paula Miruna, manager terasă: „Hamsia este cea mai căutată la momentul actual. Prețul la hamsie este 12 lei. Berea variază între 11 și 17 lei la draft, iar șezlongurile variază ca preț, între 30 și 50 de lei.”

Prețurile diferă de la o stațiune la alta, iar cei care stau mai multe zile calculează cu simț de răspundere bugetul.

Bărbat: „Șezlongurile 100, ceva mâncare 200, hidratarea 200, vreo 500 de lei.”

Luiza Dumitrache, administrator plajă: „În cursul săptămânii, prețurile pleacă de la 75 de lei și ajung la 95 de lei, în funcție de rând, iar în weekend între 85 și 100 de lei. Pentru o apă poți plăti undeva între 13 lei, sucurile între 14 și 16 lei, iar pentru bere între 18 și 21 de lei.”

Pe litoral, gustările rapide rămân printre cele mai căutate. La o shaormerie de pe promenadă, cel mai comandat produs este...

Ugur Buyuk, manager shaormerie: „Shaorma mare de pui. Este 38 de lei.”

Iar după masă, turiștii se întorc la plajă, unde atmosfera este completată de muzică.

DJ: „Muzică de relaxare, astăzi, fiind și duminică, lumea a venit mai mult pe lejer, pe relax.”

Primul weekend din august a adus pe litoral peste 140.000 de oameni, potrivit estimărilor reprezentanților din turism.