Încă un scandal mare de corupție a izbucnit în Ucraina: ”Grupare criminală din care fac parte membri ai Parlamentului”

27-12-2025 | 17:31
Volodimir Zelenski
Getty

Agenţia anticorupţie ucraineană (NABU) acuză mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul votului lor în Parlament şi au încercat să percheziţioneze birouri guvernamentale la Kiev.

Cristian Matei

Acest nou scandal a izbucnit imediat după plecarea lui Volodimir Zelenski la o întâlnire cu Donald Trump în Statele Unite, relatează AFP, potrivit News.ro.

NABU a anunţat pe Telegram că a ”scos la iveală o grupare criminală organizată din care fac parte membri actuali ai Parlamentului” care ”primeau în mod sistematic avantaje ilegale pentru a vota în Rada”.

Anchetatori au încercat să percheziţioneze localuri ale comitetelor parlamentare la Kiev, însă au fost împiedicaţi de către forţe de securitate, anunţă NABU.

”Obstrucţionarea acţiunilor de anchetă constituie o încălcare directă a legii”, avertizează agenţia anticorupţie.

Potrivit unui jurnalist independent, Chiril Amurskî, contactat de BFMTV la faţăa locului, agenţi NABU au reuşit, până la urmă, să pătrundă în birouri guvernamentale.

NABU nu a precizat dacă s-au operat arestări în acest dosar.

Acest nou scandal de corupţie în statul ucrainean a izbucnit imediat după plecarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, unde urmează să fie primit de către omologul său american Donald Trump, în cadrul unor negocieri cu privire la un plan care vizează să pună capăt răboului cu Rusia.

Deturnare de aproape 100 de milioane de dolari

Preşedinţia ucraineană a fost destabilizată deja de un vast scandal de corupţie cu privire la deturnarea a aproape 100 de milioane de dolari, în sectorul energetic, implicând un prieten apropiat al lui Volodimir Zelenski - care este în prezent fugar, în străinătate.

Acest scandal a dus la demisia a doi miniştri şi a puternicului şef al administraţiei prezidenţiale Andrii Iermak, citat la rândul său, care era negociatorul privilegiat cu Statele Unite.

Corupţia este un rău endemic în Ucraina de mulţi ani.

De la începutul invaziei ruse la scară mare, în februarie 2022, au fost dezvăluite multiple scandaluri, inclusiv în armată şi în sectorul apărării.

Ucraina are o agenţie anticorupţie (NABU) şi un parchet anticorupţie (SAP), însă dosarele se finalizează rar cu condamnări în justiţie.

Activiştii anticorupţie se plâng de faptul că sunt supuşi unor presiuni politice şi hărţuiri judiciare care au scopul să le obstrucţioneze activitatea.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, Parlament, coruptie,

Dată publicare: 27-12-2025 17:23

