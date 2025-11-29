Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina

29-11-2025 | 07:52
Andrii Iermak și Volodimir Zelenski
Getty

Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.

Adrian Popovici

Poreclit „Cardinalul verde” pentru că purta ţinute de inspiraţie militară popularizate de şeful său, Iermak – un avocat şi producător de filme de serie B puţin cunoscut – a ajuns să exercite o influenţă imensă în calitate de principal consilier al lui Zelenski şi era considerat de mulţi ca fiind practic un co-preşedinte, notează News.ro, citând Politico.

Politicienii din opoziţie se vor folosi de plecarea sa - în urma unui scandal de corupţie care se învârte în jurul sumei de 100 de milioane de dolari - pentru a-şi impune cererea de formare a unui guvern de uniune naţională la Kiev, lucru pe care îl solicită încă de când Rusia a lansat invazia pe scară largă, în urmă cu aproape patru ani, iar plecarea lui Iermak va încuraja aceste facţiuni.

Şi nu există nicio îndoială că Zelenski va simţi lipsa fostului avocat cu caracter de oţel. Mulţi comentatori ucraineni îl consideră pe Iermak producătorul din duetul aflat la putere, cu fostul comediant de televiziune devenit preşedinte în rolul principal. Acum, Zelenski va rămâne fără producătorul său în timp ce se pregăteşte pentru negocieri tensionate cu SUA pe marginea „planului de pace” controversat al preşedintelui Donald Trump, pe măsură ce iarna se apropie şi forţele Kremlinului încearcă să-şi impună avantajul pe câmpurile de luptă sumbre din Donbas.

Prezența lui Iermak la vârful puterii, criticată de opoziție și aliații externi

Cu toate acestea, Iermak nu va fi jelit de mulţi. Monopolizarea puterii de către acesta a atras critici şi frustrări din ce în ce mai mari atât în Ucraina, cât şi din partea aliaţilor occidentali, scrie Politico. Nu este de mirare că politicienii din opoziţia ucraineană şi foştii oficiali care s-au certat cu Iermak au salutat vestea plecării sale, spunând că speră ca aceasta să marcheze o schimbare majoră în modul în care Zelenski guvernează şi o îndepărtare de stilul său de guvernare strict controlată.

maia sandu zelenski iermak
„Cel mai puternic om al lui Zelenski”, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut

„Nu credeam că este posibil să plece vreodată”, a declarat un fost oficial ucrainean de rang înalt, care a cerut să nu fie identificat pentru a „nu fi văzut ca dansând pe mormântul lui Iermak”.

Criticii lui Iermak au subliniat, de asemenea, măsurile - abandonate în cele din urmă de Zelenski în vară - pentru a limita independenţa agenţiilor anticorupţie din Ucraina, un pas care a exacerbat iniţial temerile că guvernul îşi întărea controlul asupra instituţiilor menite să controleze puterea prezidenţială.

Pentru deputata din opoziţie Lesia Vasîlenko, plecarea lui Iermak „demonstrează că nu există toleranţă faţă de corupţie şi că preşedintele ascultă de preocupările poporului”.

În ce măsură plecarea lui Iermak va schimba împărțirea puterii la Kiev

Alţii au spus că plecarea lui este ca o gură de aer proaspăt.

Însă unii parlamentari din opoziţie s-au întrebat dacă Zelenski va profita de acest moment pentru a urmări o politică mai incluzivă.

Fostul viceprim-ministru Ivanna Klîmpuş-Ţinţadze a declarat pentru POLITICO că nu este sigură că acest dramă va schimba modul în care Zelenski guvernează.

„Exact asta este întrebarea. Modul de guvernare trebuie să revină la Constituţie. Parlamentul trebuie să-şi recâştige autoritatea”, a spus ea. „Asta înseamnă că preşedintele trebuie să fie de acord să discute cu toate facţiunile, trebuie să revizuim relaţiile din parlament şi să formăm un guvern real de uniune naţională, care să răspundă în faţa parlamentului, nu a preşedinţiei”, a adăugat ea.

Iuliia Mendel, jurnalistă ucraineană şi fostă consilieră a lui Zelenski, devenită un critic între timp, a declarat pentru POLITICO că demisia lui Iermak a fost „o reacţie disperată la o presiune insuportabilă”.

„Zelenski nu are un înlocuitor real pregătit, deoarece nu s-a gândit niciodată că lucrurile vor ajunge atât de departe. Dar tensiunea a devenit atât de intensă, încât s-a ajuns la cea mai simplă alegere: el sau Iermak. Şi Zelenski s-a ales pe sine”, a comentat ea. Dar Mendel are unele îndoieli că lucrurile se vor schimba cu adevărat. „Iermak ar putea rămâne doar păpuşarul din umbră”, a avertizat fosta consilieră.

Ce prevede noua lege privind pensiile din Justiție, adoptată de Guvern. Magistrații anunță că o vor ataca la CCR și pe aceasta

Reacția Rusiei la scandalul de corupție de la Kiev, după demisia șefului de cabinet a lui Volodimir Zelenski
Reacția Rusiei la scandalul de corupție de la Kiev, după demisia șefului de cabinet a lui Volodimir Zelenski

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat vineri că demisia lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, reflectă o criză politică profundă în Ucraina.

„Cel mai puternic om al lui Zelenski”, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut
„Cel mai puternic om al lui Zelenski”, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut

Fostul premier al Republicii Moldova Ion Sturza a relatat într-o postare publică despre o întâmplare de culise între Maia Sandu, Volodimir Zelenski și șeful de cabinet demisionar Andrii Iermak, vizat de o anchetă de corupție în Ucraina.

Șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, a demisionat după ancheta anticorupție demarată împotriva sa
Șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, a demisionat după ancheta anticorupție demarată împotriva sa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că șeful biroului său prezidențial, Andrii Iermak, și-a prezentat demisia după ce agenția anticorupție a țării a inițiat o anchetă împotriva sa.

Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.

Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova
Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova

Două drone au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au anunțat o închidere temporară a spațiului aerian.

Gărzi de 12 ore, testate în spitalele de urgență, după ce tot mai mulți medici au făcut infarct sau AVC din cauza epuizării
Gărzi de 12 ore, testate în spitalele de urgență, după ce tot mai mulți medici au făcut infarct sau AVC din cauza epuizării

Ministerul Sănătății vrea să testeze în mai multe spitale de urgență un program de gărzi de 12 ore, după ce mai mulți doctori s-au plâns de epuizare.

