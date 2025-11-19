Parlamentul i-a demis pe miniştrii Galuşcenko şi Grinciuk pe fondul scandalului de corupţie din sectorul energiei din Ucraina

Stiri externe
19-11-2025 | 20:16
parlament ucraina
Shutterstock

Parlamentul de la Kiev i-a demis miercuri pe Gherman Galuşcenko și Svitlana Grinciuk, în urma scandalului de corupție din sectorul energetic, transmite dpa.

autor
Ioana Andreescu

O majoritate clară de două treimi din Rada Supremă a votat în favoarea demiterii celor doi.

Mai devreme, formaţiunea de opoziţie Solidaritatea Europeană, condusă de fostul preşedinte Petro Poroşenko, a blocat podiumul, cerând demisia întregului guvern.

De-abia după ce vicepremierul Taras Kacika a răspuns întrebărilor deputaţilor, votul a putut avea loc.

Galuşcenko şi Grinciuk nu au fost prezenţi în sală. Ambii şi-au prezentat demisiile acum o săptămână la cererea preşedintelui Volodimir Zelenski.

Citește și
militari romani polonia
Militarii români au testat pentru prima dată în Polonia „vânătorul de drone”, produs de SUA. Este folosit deja în Ucraina

Săptămâna trecută, înregistrări scurse în presă ale unor conversaţii despre mită implicând operatorul de stat al centralelor nucleare, Energoatom, au declanşat o criză politică în această ţară, intrată în al patrulea an al războiului cu Rusia.

Potrivit anchetei, 100 milioane de dolari din fonduri de stat au fost fraudate prin această schemă de corupţie.

Timur Mindici, un apropiat şi fost partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, a fugit din ţară în timp ce scandalul se adâncea şi cu câteva ore înainte de a-i fi percheziţionată locuinţa de procurorii anticorupţie.

Oleksi Cernîşov, un fost vicepremier apropiat şi el de preşedinte, se află de asemenea sub suspiciunea de corupţie. Alţi oficiali guvernamentali ar fi, la rândul lor, implicaţi într-un scandal de mită în sectorul de apărare.

Zelenski a anunţat o restructurare a conducerii

Zelenski a anunţat o restructurare a conducerii celor mai importante companii energetice din ţară.

'În paralel cu un audit complet al activităţilor financiare, trebuie să înceapă o înnoire a managementului la aceste companii', a scris el sâmbătă pe Telegram.

El a mai spus că a convenit paşii următori cu prim-ministrul Iulia Sviridenko, care anunţase anterior un 'audit cuprinzător' la toate marile companii de stat pe fondul scandalurilor din sectoarele energetic şi de apărare.

Auditul se va concentra în aceste sectoare şi în altele pe transparenţa în achiziţiile guvernamentale şi control financiar. Sviridenko a menţionat în mod specific compania de petrol şi gaz Naftogaz şi Căile ferate ucrainene.

Scumpiri la CFR: tarifele cresc după rata inflației, în timp ce românii renunță la călătoriile cu trenul

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, Zelenski, Parlament, demitere,

Dată publicare: 19-11-2025 20:16

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Un dezertor rus dezvăluie cum armata falsifică hărțile din Ucraina și raportează capturi inexistente comandanților
Stiri externe
Un dezertor rus dezvăluie cum armata falsifică hărțile din Ucraina și raportează capturi inexistente comandanților

Recrutul rus Viaceslav Boyarintsev (nume schimbat din motive de securitate) a declarat jurnaliștilor Mediazona cum Forțele Armate Ruse compilează hărți ale luptelor din Ucraina.

Militarii români au testat pentru prima dată în Polonia „vânătorul de drone”, produs de SUA. Este folosit deja în Ucraina
Stiri externe
Militarii români au testat pentru prima dată în Polonia „vânătorul de drone”, produs de SUA. Este folosit deja în Ucraina

Într-un poligon militar din estul Poloniei, militarii români învață să piloteze, în premieră pentru NATO, noul sistem MEROPS, produs în America. Este "vânătorul de drone" folosit deja, cu succes, de Ucraina, pentru a doborî ținte aeriene rusești.

România va inaugura în decembrie un nou punct de trecere spre Ucraina. Unde se află podul. GALERIE FOTO
Stiri actuale
România va inaugura în decembrie un nou punct de trecere spre Ucraina. Unde se află podul. GALERIE FOTO

Noul pod rutier peste râul Tisa, care leagă România de Ucraina în apropiere de Sighetu Marmației, va fi inaugurat în decembrie, a anunțat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

 

Recomandări
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Interviurile Stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

Rețea de proxeneți destructurată în Iași. Zeci de tinere exploatate în Italia, suspecții făceau milioane de euro
Stiri actuale
Rețea de proxeneți destructurată în Iași. Zeci de tinere exploatate în Italia, suspecții făceau milioane de euro

O investigație comună a procurorilor din România și Italia a dus la reținerea a 19 suspecți din Iași acuzați că au exploatat sexual, zeci de tinere românce, atât în Peninsulă, cât și în alte state europene.

Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat
Stiri Politice
Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat

Un grup de lucru, coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va ocupa de reformarea companiilor de stat. Anunțul a fost făcut de llie Bolojan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Noiembrie 2025

49:33

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28