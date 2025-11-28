„Cel mai puternic om al lui Zelenski”, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut

28-11-2025 | 21:52
Shutterstock

Fostul premier al Republicii Moldova Ion Sturza a relatat într-o postare publică despre o întâmplare de culise între Maia Sandu, Volodimir Zelenski și șeful de cabinet demisionar Andrii Iermak, vizat de o anchetă de corupție în Ucraina.

Alexandru Toader

Așadar, Ion Sturza, relatează într-o postare publică, pe Facebook, o întâmplare care, potrivit afirmațiilor sale, circulă în anumite cercuri politice de la Kiev și care îl are în prim-plan pe Andrii Iermak (foto, încercuit), fostul șef al administrației prezidențiale ucrainene, care, vineri (28 noiembrie), a demisionat după ancheta anticorupție demarată împotriva sa.

Considerat mult timp unul dintre cei mai puternici oameni din anturajul președintelui Volodimir Zelenski, Iermak ar fi fost, după cum notează Sturza, o figură temută, obișnuită să nu primească replică.

Ion Sturza relatează, citând un prieten ucrainean, o scenă care ar fi avut loc la o întâlnire între președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Pe ordinea de zi s-ar fi aflat „subiecte delicate”, fără ca fostul premier să ofere detalii.

În timp ce Zelenski ar fi fost relaxat, Iermak ar fi ridicat tonul în timpul discuției și ar fi dat indicații părții moldovene: „Voi trebuie să faceți așa, asta…”. De regulă, Iermak nu era obișnuit să primească replică la ieșirile sale autoritare.

Andrîi Iermak
Percheziţii la şeful de cabinet al lui Zelenski, în cel mai mare caz de corupţie din Ucraina. Reacția lui Andrii Iermak

În fața acestei atitudini, Maia Sandu — venită doar cu „gentuța ei”, după cum notează Sturza — ar fi reacționat ferm. Ar fi așezat geanta pe masă, l-ar fi privit pe Iermak și i-ar fi răspuns scurt: „Net!”

În încheierea postării sale, Sturza notează că foarte puțini oameni ar fi îndrăznit, de-a lungul timpului, să îi răspundă atât de direct lui Andrii Iermak.

 

Criză politică majoră în Ucraina

Volodimir Zelenski a anunțat vineri că șeful biroului său prezidențial, Andrii Iermak, și-a prezentat demisia după ce agenția anticorupție a țării a inițiat o anchetă împotriva sa.

Şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, influentul Andrii Iermak, a fost eliberat din funcţie, vineri, de preşedintele Volodimir Zelenski, după ce agenţiile ucrainene de combatere a corupţiei i-au percheziţionat reşedinţa, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace.

Anunţul eliberării din funcţie a lui Iermak a fost făcut de preşedintele Zelenski în discursul său pe care îl adresează zilnic compatrioţilor.

Şeful statului a anunţat că Iermak a depus o cerere de demisie, iar Biroul Preşedintelui va fi reorganizat.

„Îi sunt recunoscător lui Andrii pentru că a prezentat întotdeauna poziţia Ucrainei în cadrul negocierilor exact aşa cum trebuia. A fost întotdeauna o poziţie patriotică. Dar nu vreau să existe zvonuri şi speculaţii”, a explicat Zelenski, precizând că sâmbătă va organiza „consultări” pentru a stabili cine ar putea prelua importantul rol.

Zelenski a menţionat că această mişcare vine în timp ce Ucraina are nevoie de „putere internă” într-un moment crucial al negocierilor pentru un potenţial acord de pace, potrivit News.ro.

28-11-2025 21:50

este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
