Biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al lui Zelenski, a fost percheziţionat de autorităţile anticorupţie din Ucraina

Autorităţile anticorupţie din Ucraina au efectuat percheziţii la biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri, informează Reuters.

"Demersurile de cercetare sunt autorizate şi sunt desfăşurate ca parte a anchetei. Urmează detalii", a declarat biroul procurorului special anticorupţie din Ucraina pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

EFE relatează că percheziţiile au fost efectuate de Oficiul Naţional Anticorupţie (NABU) şi de Procuratura Anticorupţie din Ucraina (SAP).

Conform publicaţiei Ukrainska Pravda, citată de EFE, persoana vizată de aceste percheziţii este Iermak însuşi, considerat cel mai puternic om din ţară după preşedintele Zelenski.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













