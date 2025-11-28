Biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al lui Zelenski, a fost percheziţionat de autorităţile anticorupţie din Ucraina

Stiri externe
28-11-2025 | 09:24
Andrîi Iermak
Getty

Autorităţile anticorupţie din Ucraina au efectuat percheziţii la biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri, informează Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

"Demersurile de cercetare sunt autorizate şi sunt desfăşurate ca parte a anchetei. Urmează detalii", a declarat biroul procurorului special anticorupţie din Ucraina pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

EFE relatează că percheziţiile au fost efectuate de Oficiul Naţional Anticorupţie (NABU) şi de Procuratura Anticorupţie din Ucraina (SAP).

Conform publicaţiei Ukrainska Pravda, citată de EFE, persoana vizată de aceste percheziţii este Iermak însuşi, considerat cel mai puternic om din ţară după preşedintele Zelenski.

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, perchezitii, birou,

Dată publicare: 28-11-2025 09:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Viktor Orban se întâlneşte vineri cu Putin la Moscova. „Să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată”
Stiri externe
Viktor Orban se întâlneşte vineri cu Putin la Moscova. „Să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea cu ţiţei şi gaze a Ungariei, precum şi despre eforturile de pace privind Ucraina, relatează Reuters.

Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii
Stiri actuale
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de contrabandă înainte de alegeri, afirmă surse TV8. Lilian Carp spune că muniţiile ar fi venit din Ucraina, prin zona necontrolată din stânga Nistrului.

 

Vladimir Putin a spus când se va încheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin
Stiri externe
Vladimir Putin a spus când se va încheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin

Vladimir Putin a afirmat joi că Moscova va înceta ostilităţile în Ucraina dacă forţele de la Kiev vor accepta să se retragă din teritoriile pe care Rusia le revendică pentru anexare.

Planul lui Donald Trump privind Ucraina provoacă indignarea parlamentarilor republicani
Stiri externe
Planul lui Donald Trump privind Ucraina provoacă indignarea parlamentarilor republicani

Mai mulţi republicani din Congres critică dur Casa Albă pentru modul în care a gestionat planul de pace propus pentru Ucraina, acuzând că acesta favorizează Rusia.

Rusia spune că nu va face concesii în cadrul negocierilor referitoare la planul de pace pentru Ucraina: „Nu se poate vorbi”
Stiri externe
Rusia spune că nu va face concesii în cadrul negocierilor referitoare la planul de pace pentru Ucraina: „Nu se poate vorbi”

Rusia salută eforturile diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump pentru încheierea conflictului din Ucraina, dar nu va face concesii la negocierile asupra planului de pace propus de SUA.

Recomandări
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile
Stiri actuale
Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ploi, vânt și temperaturi scăzute.

128 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO
Stiri externe
128 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO

Crește bilanțul victimelor după incendiul care a cuprins 7 blocuri din Hong Kong. Până acum au fost anunțați 128 de decedați. Iar mai bine de 270 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Între timp, flăcările uriașe au fost stinse, după 30 de ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28