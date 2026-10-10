În Franța a fost mai multă liniște, deși pare să fie liniștea dinaintea furtunii. O nouă zi de grevă și manifestații este programată pentru marțea viitoare, chiar dacă guvernul de la Paris a anunțat un set de măsuri pentru revendicările tinerilor.

Pe străzile din capitala belgiană s-au înregistrat incidente violente. Un grup de protestatari a aruncat obiecte spre poliție și a incendiat biciclete publice și trotinete electrice în zona Gării Centrale. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Elhan Teodorscu, third grade: „Poliția începe acum să intervină în forță. Nu știu de ce fac asta. Folosesc chiar și gaze lacrimogene și îi lovesc pe elevi, deși aceștia nu au făcut nimic. Atmosfera este extrem de tensionată. Toată lumea fuge.”

Zeci de mii de oameni au protestat față de măsurile de austeritate

Protestele au început pașnic, la chemarea celor mai mari sindicate din Belgia. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă ca să denunțe măsurile de austeritate anunțate de guvern pentru a limita datoria publică enormă.

Manifestant: „Banii de care are (guvernul) nevoie nu sunt în buzunarul meu. Există o limită care nu trebuie depășită, iar ei au depășit-o. De aceea suntem astăzi aici, să ne arătăm nemulțumirea și să ne uităm și prin buzunarele miniștrilor! Ar trebui să mai renunțați puțin la privilegiile voastre.”

Manifestația a degenerat, însă, când grupuri de manifestanți – în majoritate tineri îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite – au atacat forțele de ordine cu pietre și artificii, lângă Gara Centrală din Bruxelles.

Ministrul de Interne belgian, Bernard Quintin, a atribuit violențele unor grupuri de extremă stângă, inclusiv „antifa”. Însă poliția a subliniat că persoanele care au provocat incidentele de la Bruxelles nu făceau parte din manifestația sindicală oficială.

Franța, o pauză înaintea unei noi zile de proteste

Pentru prima oară în ultimele zile, atmosfera în Franța vecină s-a mai liniștit. Nu s-au mai înregistrat manifestații ample și nici violențe între forțele de ordine și protestatari, așa cum au avut loc cu o zi înainte.

Potrivit autorităților, peste 7.000 de persoane sunt în arest, după incidentele care au marcat întreaga săptămână. Organizatorii au anunțat o nouă mobilizare pentru marțea viitoare.

Între timp, Guvernul încearcă să profite de acalmie. Ministrul Educației a anunțat că 3.000 de profesori suplinitori urmează să fie repartizați în peste 500 de școli care nu au suficient personal.