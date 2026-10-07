Protestele studenților, aflate în a treia săptămână, au fost întrerupte miercuri, dar urmează să fie reluate joi. Mișcarea, începută în regiunea Parisului din cauza lipsei profesorilor, programelor școlare și stării precare a clădirilor, s-a extins la nivel național, după confruntări violente cu poliția, închiderea unui număr mare de școli și mii de arestări, potrivit News.ro.

Premierul Sébastien Lecornu a anunțat că autoritățile vor folosi pauza protestelor pentru a deschide un dialog cu elevii. Guvernul a acuzat partidul radical de stânga La France Insoumise că încearcă să instrumentalizeze politic protestele, acuzație formulată în condițiile în care mai mulți parlamentari ai formațiunii și-au exprimat public sprijinul pentru manifestații.

Tensiunile sociale complică negocierile pentru buget

Tensiunile sociale complică negocierile pentru buget, în cadrul cărora guvernul minoritar trebuie să obțină sprijinul unei Adunări Naționale profund divizate pentru ajustări fiscale de zeci de miliarde de euro. Franța nu mai are o majoritate parlamentară din 2024, iar disputele bugetare au dus deja la căderea a două guverne prin moțiuni de cenzură. Deficitul bugetar al țării a depășit anul trecut 5,1% din PIB.

Incertitudinea politică și temerile privind datoria publică au provocat o vânzare masivă de obligațiuni franceze. Randamentul titlurilor OAT pe zece ani a crescut miercuri cu 16 puncte de bază și cu peste 100 de puncte de bază de la începutul anului, atingând niveluri care nu au mai fost înregistrate de mai multe decenii.

BCE nu vede, deocamdată, condiții pentru o intervenție

Guvernatorul Băncii Franței, Emmanuel Moulin, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, a respins perspectiva unei intervenții apropiate a Băncii Centrale Europene. El a subliniat că mandatul BCE este combaterea inflației și menținerea acesteia în jurul nivelului de 2%, nu rezolvarea problemelor fiscale ale statelor membre, iar condițiile pentru o intervenție nu sunt îndeplinite în prezent.

Directorul general al Pimco, Emmanuel Roman, a calificat situația de pe piața obligațiunilor franceze drept „critică”, afirmând că aceasta transmite un avertisment serios guvernului. Potrivit acestuia, Franța are nevoie urgentă de reducerea deficitului, adoptarea unui buget și de o politică economică credibilă, inclusiv reforme similare celor aplicate de Italia în perioadele de presiune financiară severă.

Analiștii nu se așteaptă ca presiunile să dispară rapid. Anthony Brinkman, manager de portofoliu la Principal Asset Management, a avertizat că vânzările de obligațiuni franceze ar putea continua, pe fondul deteriorării perspectivelor pentru deficit și datorie. Eventuale retrogradări ale ratingului Franței de către Moody’s și S&P în trimestrul al patrulea ar putea intensifica presiunea de vânzare.